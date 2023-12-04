以哈又互轟 美疾呼勿傷平民

以色列與哈瑪斯持續激戰，國際社會呼籲擴大保護平民並恢復停火。圖為以軍士兵在加薩走廊北部的賈巴利亞（Jabalya）推進。（路透）

2023/12/04 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的停火協議自一日破局後，以軍已對加薩地區發動超過四百次空襲行動，據稱已造成至少二四○人喪生、六五○人受傷。哈瑪斯與另一武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」，則以火箭彈攻擊特拉維夫等以色列城鎮加以回擊。國際社會呼籲擴大保護平民並恢復停火的呼聲愈來愈高，美國也敦促以色列避免在與哈瑪斯的戰鬥中對平民造成更嚴重的傷害。

賀錦麗︰以須尊重國際法人道法

拜登政府高層官員接連向以色列施壓，要求以軍將攻勢向加薩走廊南部推進之際更加謹慎。美國副總統賀錦麗直言，有太多無辜的巴勒斯坦人遭到殺害，以色列有權自衛，但也必須尊重國際法和人道法，「平民受難的規模，和從加薩傳出的影像相當駭人」。國防部長奧斯汀也強調，保護平民有其戰略重要性，也是以色列必須承擔的道義責任和戰略義務，他已向以國官員表達大幅擴增人道援助進入加薩的必要。這是奧斯汀迄今用詞最強硬的評論。

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加薩民眾擔憂連日的空襲和砲擊，只是以軍地面行動向南挺進的前奏，平民的生存空間恐遭進一步壓縮，甚至可能被迫跨越邊境進入埃及。

以色列總理納坦雅胡二日表示，以方與美國和國際組織協調，為加薩民眾劃定「安全區」。以國軍方三日在社群媒體Ｘ（前稱推特）發布聲明，要求加薩的巴勒斯坦人立即從加薩南部的汗尤尼斯（Khan Younis）及其周邊地區撤離。但聯合國和當地民眾指出，由於網路和供電皆不穩，要即時撤離相當困難。

納坦雅胡重申，戰爭將持續直到達成消滅哈瑪斯政府在內的所有目標，「除了持續地面行動外沒有方法可以取勝」，但也強調這一切都會在遵守國際法的情況下完成。

馬克宏︰以欲滅哈 戰爭恐十年

將前往卡達推動以哈新停火協議的法國總統馬克宏，二日在杜拜「聯合國氣候變化綱要公約締約方第廿八次會議 （COP28）」的場邊記者會上談到，以色列政府必須對戰爭目標和企圖達成的結果提出更精確的說明，「什麼是全面摧毀哈瑪斯？有人認為可能嗎？如果真是這樣，那麼這場仗會打到十年之久」。

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