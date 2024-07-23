凱米颱風逼近沖繩！ 日本2大航空宣布取消56航班
2024/07/23 17:10
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中颱「凱米」不只持續逼近台灣，與台灣相近的日本沖繩縣更是首當其衝，當地氣象廳預測，明（24）日先島群島逐漸進入強風圈及暴風圈，最大瞬間風速將達每秒60公尺。對此，日本2大航空公司今（23）日宣布，取消56個從那霸機場、宮古機場以及石垣機場起降的班機，預計有4900名旅客受到影響。
綜合日媒報導，全日本空輸（ANA）在今日下午宣布，取消23日至25日從沖繩縣3個機場起降的46個航班；日本航空公司（JAL）也宣布，取消24日來往羽田機場與那霸機場的10個航班。
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報導指出，凱米正以每小時約15公里速度朝北北西行進，預計24日到25日之間，會以非常強烈的威力接近沖繩縣的先島群島。當地氣象台也呼籲民眾，務必嚴防大雨所帶來的淹水與土石災害。
【猛烈な風も】台風3号、あす24日～非常に強い勢力で先島諸島を直撃へhttps://t.co/jIVlSJWPmz— ライブドアニュース （@livedoornews） July 22, 2024
沖縄地方ではきょう23日から大しけとなり、あす24日からは猛烈にしける見込み。また、24日から25日は、一部の住家が倒壊するおそれもあるほどの猛烈な風が吹くところも。暴風に厳重に警戒を。 pic.twitter.com/9UIjCU42dW