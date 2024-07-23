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凱米颱風逼近沖繩！ 日本2大航空宣布取消56航班

中颱「凱米」不只持續逼近台灣，與台灣相近的日本沖繩縣更是首當其衝，日本2大航空已宣布取消56航班。（圖擷取自日本氣象廳）

中颱「凱米」不只持續逼近台灣，與台灣相近的日本沖繩縣更是首當其衝，日本2大航空已宣布取消56航班。（圖擷取自日本氣象廳）

2024/07/23 17:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱「凱米」不只持續逼近台灣，與台灣相近的日本沖繩縣更是首當其衝，當地氣象廳預測，明（24）日先島群島逐漸進入強風圈及暴風圈，最大瞬間風速將達每秒60公尺。對此，日本2大航空公司今（23）日宣布，取消56個從那霸機場、宮古機場以及石垣機場起降的班機，預計有4900名旅客受到影響。

綜合日媒報導，全日本空輸（ANA）在今日下午宣布，取消23日至25日從沖繩縣3個機場起降的46個航班；日本航空公司（JAL）也宣布，取消24日來往羽田機場與那霸機場的10個航班。

報導指出，凱米正以每小時約15公里速度朝北北西行進，預計24日到25日之間，會以非常強烈的威力接近沖繩縣的先島群島。當地氣象台也呼籲民眾，務必嚴防大雨所帶來的淹水與土石災害。

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