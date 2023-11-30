好衰！ 男子搭機突遭鄰座俄女「強制口交」 絕望放棄掙扎慘失身

29歲俄羅斯女子瓦萊麗亞（Valeria）日前搭機回國，突然襲擊鄰座男乘客，為他進行口交，事後還試圖用100美元賄賂空服員當忙掩蓋罪行。（圖擷取自@SchengenStory 社群平台「X」，本報合成）

2023/11/30 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯廉航勝利航空（Pobeda Airlines）日前發生一起離譜的乘客脫序事件，一名俄國女子搭機返國時，突然在機上失控襲擊鄰座男乘客，接著不顧他人目，當場脫下他的褲子強迫進行「高空吞吐」，對方當場嚇傻不敢掙扎，周遭乘客目睹這詭異活春宮現場，則是發出陣陣驚呼。事後該名女子已被莫斯科警方拘留。

綜合外媒報導，這起事件發生在勝利航空一架從土耳其安塔利亞（Antalya）飛往莫斯科，編號737-800的班機上。根據目擊者所述，機上一名坐在經濟艙的29歲俄羅斯女子瓦萊麗亞（Valeria），突然襲擊鄰座陌生的男乘客，並在強行拉下他的褲子後，逕自開始為他進行口交，誇張行徑嚇壞現場其他乘客。

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受害的男乘客被這突如其來的舉動給嚇壞，一開始也多次試圖反抗，努力將瓦萊麗亞推開，但此舉反而惹怒瓦萊麗亞，並讓她對男乘客實施性暴力行為，導致這名無辜的男乘客最終只好放棄掙扎，等待瓦萊麗亞結束。報導指出，儘管空服員聽見聲響上前查看，但卻選擇等到瓦萊麗亞「收工」後，才將其帶離座位，並請另一名男乘客代為監視。

但據其他同機乘客指出，瓦萊麗亞早在登機前就已經喝醉，甚至還在還在飛行途中做出亂丟垃圾、抽電子菸、抓傷機組人員等脫序行為，當飛機在機場降落時，瓦萊麗亞試圖用100美元（約新台幣3154元）賄賂空服員，試圖讓對方幫忙掩蓋她的瘋狂罪行，但遭到空服員拒絕，甚至當著她的面，直接把美鈔扔進垃圾桶裡。

報導指出，俄羅斯警方獲報在莫斯科伏努科沃國際機場等候多時，並飛機落地後立即登機逮捕瓦萊麗亞，讓乘客和機組人員紛紛鼓掌叫好。最終，瓦萊麗亞因多項荒唐的失控行為，被罰款500盧布（約新台幣176元），同時被航空公司列為黑名單，但她接受俄媒採訪時，卻表示並不為自己的所做所為感到後悔，反而覺得是一趟有趣的搭機體驗。

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The alleged sexual encounter involving a woman, named Valeria, 29, on a Pobeda Airlines flight. When the Boeing 737-800 landed at Vnukovo airport, she allegedly sought to bribe the flight crew with an American one hundred dollar bill. Pictured left: Valeria pic.twitter.com/LfPe9ZahmX — MassiVeMaC （@SchengenStory） November 28, 2023

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