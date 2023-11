好衰！ 男子搭機突遭鄰座俄女「強制口交」 絕望放棄掙扎慘失身

2023/11/30 13:59

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯廉航勝利航空(Pobeda Airlines)日前發生一起離譜的乘客脫序事件,一名俄國女子搭機返國時,突然在機上失控襲擊鄰座男乘客,接著不顧他人目,當場脫下他的褲子強迫進行「高空吞吐」,對方當場嚇傻不敢掙扎,周遭乘客目睹這詭異活春宮現場,則是發出陣陣驚呼。事後該名女子已被莫斯科警方拘留。

綜合外媒報導,這起事件發生在勝利航空一架從土耳其安塔利亞(Antalya)飛往莫斯科,編號737-800的班機上。根據目擊者所述,機上一名坐在經濟艙的29歲俄羅斯女子瓦萊麗亞(Valeria),突然襲擊鄰座陌生的男乘客,並在強行拉下他的褲子後,逕自開始為他進行口交,誇張行徑嚇壞現場其他乘客。

請繼續往下閱讀...

受害的男乘客被這突如其來的舉動給嚇壞,一開始也多次試圖反抗,努力將瓦萊麗亞推開,但此舉反而惹怒瓦萊麗亞,並讓她對男乘客實施性暴力行為,導致這名無辜的男乘客最終只好放棄掙扎,等待瓦萊麗亞結束。報導指出,儘管空服員聽見聲響上前查看,但卻選擇等到瓦萊麗亞「收工」後,才將其帶離座位,並請另一名男乘客代為監視。

但據其他同機乘客指出,瓦萊麗亞早在登機前就已經喝醉,甚至還在還在飛行途中做出亂丟垃圾、抽電子菸、抓傷機組人員等脫序行為,當飛機在機場降落時,瓦萊麗亞試圖用100美元(約新台幣3154元)賄賂空服員,試圖讓對方幫忙掩蓋她的瘋狂罪行,但遭到空服員拒絕,甚至當著她的面,直接把美鈔扔進垃圾桶裡。

報導指出,俄羅斯警方獲報在莫斯科伏努科沃國際機場等候多時,並飛機落地後立即登機逮捕瓦萊麗亞,讓乘客和機組人員紛紛鼓掌叫好。最終,瓦萊麗亞因多項荒唐的失控行為,被罰款500盧布(約新台幣176元),同時被航空公司列為黑名單,但她接受俄媒採訪時,卻表示並不為自己的所做所為感到後悔,反而覺得是一趟有趣的搭機體驗。

The alleged sexual encounter involving a woman, named Valeria, 29, on a Pobeda Airlines flight. When the Boeing 737-800 landed at Vnukovo airport, she allegedly sought to bribe the flight crew with an American one hundred dollar bill. Pictured left: Valeria pic.twitter.com/LfPe9ZahmX