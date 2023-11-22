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智利機場驚傳「巨乳裸女」大鬧！ 超嗨彈跳、尖叫撲人嚇壞旅客

智利首都聖地牙哥的機場日前發生一起脫序事件，一名女子以裸體的模樣，直接闖入機場內四處大鬧，甚至出手攻擊旅客、工作人員。（圖擷取自@jcarreraandrade、@lamejorchile 社群平台「X」，本報合成）

智利首都聖地牙哥的機場日前發生一起脫序事件，一名女子以裸體的模樣，直接闖入機場內四處大鬧，甚至出手攻擊旅客、工作人員。（圖擷取自@jcarreraandrade、@lamejorchile 社群平台「X」，本報合成）

2023/11/22 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕智利首都聖地牙哥（Santiago）機場日前發生一起脫序事件，一名女子以裸體的模樣直接闖入機場內四處大鬧，且她時而情緒亢奮地上下跳動，時而對著路人大聲吼叫，甚至失控攻擊無辜旅客、工作人員。警方獲報趕到現場，女子仍試圖出手攻擊，但反遭警方制伏帶離，瘋狂過程全被路人拍下，並在社群媒體瘋傳。

綜合外媒報導，日前一段在社群媒體被瘋傳的影片，可以看到一名身材火辣的女子，全身一絲不掛地在機場到處閒逛，不時在原地上下亂跳，更會突然朝著路過的旅客大吼大叫，若有旅客跟她對到眼，她甚至會做出追上去撲倒對方、拉扯對方的頭髮等行為，即便一度被旅客反擊摔倒在地，她仍站起身並轉向攻擊機場的工作人員和憲兵。

綜合外媒報導，這起脫序事件發生在16日晚間，地點則是在阿圖羅．梅里諾．貝尼特斯准將國際機場（Arturo Merino Benítez International Airport）。報導指出，這名20多歲的女子在聖地牙哥大學城區（Barrio Universitario）一場派對上狂飲，並在服用了迷幻蘑菇後，疑似出現強烈幻覺，才會出現失控鬧事的行為。

據悉，警方在逮捕這名女子後，為她檢測酒精與藥物檢驗，而這2個項目都呈陽性反應。目前當局尚未正式回應此事，全案仍在持續調查中。

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