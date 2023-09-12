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啪到一半被開門！ 情侶躲飛機廁所上演「活春宮」 乘客笑瘋

日前一對男女躲進機上狹窄的廁所裡展開「激烈運動」，不料2人進行到一半時門被空服員給打開，因此讓全機乘客目擊他們緊密連結的畫面。（圖擷取自@VideosIrish 社群平台「X」）

日前一對男女躲進機上狹窄的廁所裡展開「激烈運動」，不料2人進行到一半時門被空服員給打開，因此讓全機乘客目擊他們緊密連結的畫面。（圖擷取自@VideosIrish 社群平台「X」）

2023/09/12 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕日前英國廉航易捷航空（EasyJet）一架航班，發生一起離譜的「活春宮」事件。一對男女在高空中疑似慾火難耐，竟一起躲進機上狹窄的廁所裡展開「激烈運動」，不料2人進行到一半時門被空服員給打開，因此讓全機乘客目擊他們緊密連結的畫面，尷尬瞬間也讓所有人因此笑翻。

綜合外媒報導，英國易捷航空在8日時，有一架從倫敦的盧頓機場（Luton Airport）飛往西班牙伊維薩島（Ibiza）的班機，傳出一對情侶竟在機上被空服員、乘客撞見，他們正在廁所裡進行緊密性行為的畫面。當天的其中一名目擊乘客斯托克斯（Aney Stokes），甚至還將這段尷尬的高空活春宮全程拍下、分享到網上，引起大批網友朝聖。

據托克斯拍下的影片可看到，一名男性空服員先是站在廁所外徘徊，表情看起來十分尷尬、糾結是否要上前開門，四周其他乘客則是興奮高喊「Bravo」等話語，鼓勵這名空服員，最後空服員鼓起勇氣把門打開，一對男女下半身赤裸、彼此緊貼的限制級畫面當場暴露在眾人面前，讓現場氣氛頓時沸騰，大家不斷爆出陣陣興奮的歡呼聲。

對此，男子先是一陣錯愕，緊接著迅速將門關上，近距離目睹活春宮現場的男性空服員，則是被嚇得摀住頭和胸口，其他乘客則是喊出「我的天啊」、「太誇張」等吐槽，而這段影片至今累積逾490萬次觀看。報導指出，易捷航空已證實確實有此事，警方接獲通報後也前往機場等待該對男女，後續是否有被逮捕或開罰，則無人知曉。

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