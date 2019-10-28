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醉男女飛機上演活春宮 空姐怒了：把你的XX收回去！

俄羅斯一對男女喝醉後竟然直接在飛機上演「活春宮」，一名空姐當下霸氣出面制止。（圖擷取自Yotube影片）

俄羅斯一對男女喝醉後竟然直接在飛機上演「活春宮」，一名空姐當下霸氣出面制止。（圖擷取自Yotube影片）

2019-10-28 17:22:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一對男女喝醉後竟然直接在飛機座位上演出「活春宮」，引起周圍乘客側目，幸虧一名空姐當下出面制止，並要警告男子「把生殖器收回褲中」，才讓兩人停止脫序行徑，飛機降落後這對男女也遭到逮捕。

綜合外媒報導，羅西亞航空（Rossiya Airlines）一架飛往海參崴（Vladivostok）的航班上，一名41歲男子與一名43歲女子，兩人喝醉後直接在座位上激情「喇舌」，男子解開褲頭露出生殖器，女子則用手撫摸，渾然不顧周遭乘客感受。

這時，一位空姐出面阻止正在纏綿的男女，請他們冷靜地回到座位上，然而這對男女並未搭理，空姐只好加重警告力度，如果不立刻停止，兩人將被趕下飛機。影片顯示，該名空姐對男子說「立刻把生殖器收回褲中」，接著對女子說「把妳的手從他的生殖器上拿開」，兩人這才停止行為。

飛機降落海參崴機場後，這對男女立刻遭到警方逮捕。據悉，兩人本不是情侶也不相識，是登機前在莫斯科謝列梅捷沃機場的酒吧認識，沒想到喝醉後天雷勾動地火，兩人恐將面臨到15天的拘役及罰款。

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