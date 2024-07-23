德國暴風雨襲擊 男子攀楚格峰遭雷擊亡、1家8口公園躲雨2傷

警方表示，一名男子在楚格峰峰頂附近遭雷擊身亡。（美聯社）

2024/07/23 17:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國警方22日表示，一名男子在最高峰楚格峰（Zugspitze）的山頂被閃電意外擊中身亡。

綜合外媒報導，德國部分地區上週日遭受暴風雨襲擊。在德國北部的德爾門霍斯特（Delmenhorst），就有一個家庭正在公園裡躲雨，然而仍不幸意外被雷擊中。一家八口均受傷，其中一名5歲男孩和一名14歲女孩因傷勢較重緊急被送往醫院接受治療，但目前還未有確切傷亡人數。

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而另外一起死亡意外發生在德國的最高峰楚格峰，楚格峰海拔大約2962公尺，座落於德國與奧地利邊界的阿爾卑斯山脈。

據外媒《abcNEWs》報導，這名18歲的德國男子與另外兩名年輕男子組成一個小隊，於週日接近傍晚時乘坐山上的鐵路上到楚格峰，隨後繼續攀登至峰頂，這段距離約80公尺的路程，風景極為秀麗，是許多遊客經常駐足欣賞的一段路。

警方表示，他們從峰頂開始下山時，雷電交加，氣候變得更為惡劣，18歲男子就在這時遭到突然的雷擊，導致意外身亡。

當地警方也表示，由於該處持續性的暴風雨，使得救援工作變得益加困難。

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