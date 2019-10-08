台中最噁噴精男！檢警花 3年才抓到他 至少6人受害

2019-10-08 12:42

〔記者楊政郡／台中報導〕31歲陳男從2016年間起，在東海大學籃球場、公車上、大魯閣購物中心、圓滿劇場等地，四處摸女生屁股、露鳥摩擦手淫，把精液噴灑在被害女子長褲、短褲、褲裙上，被害人提告蒐集了許多精液，到今年才比對出其精液班與陳男DNA相符，全案至少有6名被害人，檢方調查他2年多來犯下5次公然猥褻、2次性騷擾一併起訴。

檢察官調查指出，陳男去年12月31日下午4時許，在文心森林公園圓滿劇場，大家都在看台上表演，他伸手偷摸了一旁女子臀部，女子瞪他後他才縮手，卻又縮在一旁打手槍，精液直接射到該女子的長褲，嚇得該女子驚聲尖叫，引起其他觀眾注意，陳也逃離現場。

檢方將陳男犯行條列出來，他在2016年10月29日下午，於東海大學籃球場上，一群女子啦啦隊都在球場上等候比賽名次公布，他竟出手對其中一女摸臀、摸大腿，然後摸了就跑。十分鐘後回原籃球場，公然露出生殖器手淫、女生驚嚇逃跑，他追著女生射精，把精液射在某啦啦隊女學生褲裙上。

2017年5月7日搭乘301號公車，站立某女子身後，掏出生殖器手淫，把精液噴在該女子牛仔短褲上，該女子下車後摸自己的後口袋，才發現黏稠液體，事後拿短褲去報警處理。

2017年9月9日場景換成在307號公車上，同樣站立在某女子身後，掏出生殖器手淫，把精液噴撒在該女子短褲上，他在新光三越站下車後，女子發現褲子黏稠由司機協助報警。

2018年3月17日下午1時許，他到東區太魯閣新時代購物中心前廣場參觀演場會，站立在某女子身後，掏出生殖器摩擦手淫，精液射在前方女子褲裙上，經女子報警，警方採集精液班。

而上述多起案件，都有取得精液班，但卻未能比對出相符，今年元月才在公益路逮捕到陳男，他坦承犯行，而他是處噴精，經DNA比對後相符，檢方依公然猥褻及性騷擾防治法起訴。

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