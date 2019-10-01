公車上盯著女學生滑手機變滑雞雞 車窗反射倒影躲不掉

2019-10-01 00:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕從公車車窗玻璃反射被看見「自打手槍」，沒有掏槍直接對女乘客自慰，仍算公然猥褻！60多歲林姓男子在公車上，涉嫌偷偷拉拉鍊自慰，被同車女高中生從車窗倒影發現，少女嚇壞告訴司機「有變態！」林男否認，辯稱滑手機不是滑雞雞，高雄地院不採信，依犯公然猥褻罪處拘役50天，若易科罰金5萬元，仍可上訴。

判決書指出，被告林男已經退休，今年2月晚間從捷運鳳山西站搭乘公車，原本坐在第一排靠走道，見女高中生上車後，自動換位至第二排靠左側窗戶，改與女高中生坐同一排。

林男被控換位後，似乎假裝滑手機，一直到4、5名乘客陸續下車後，女高中生不經意望著窗外，突然因光線，車窗反射出現倒影，意外發現林男正在看她，對方竟還將生殖器掏出來，用手來回抽動，嚇得女高中生花容失色，覺得很噁心，她站起身朝司機走過去，告訴司機車上有變態男。

被告辯稱當時車上還有不少空位，因後座女高中生貼著他的椅背，因感到奇怪才換位置，並沒有拉褲子拉鍊，況且，他所穿的牛仔褲很緊繃，絕不可能掏寶自慰，自己一直在低頭滑手機。

法官認為女高中生和被告無私怨，也互不認識，沒有理由冒著名節受損的壓力，向司機舉發車上有乘客變態自慰，公車司機也證稱，接獲反映後曾回頭大聲喝止「先生，你在幹嘛」，並自縫隙看到被告把手放在褲檔旁，疑似在拉拉鍊。

法官勘驗公車內的監視器畫面發現，林男不僅一直偷偷注視女高中生，身體往左移動，卻不見其任何低頭滑手機舉動，故法官並不採信林男的辯詞，依犯公然猥褻罪處拘役50日，得易科罰金5萬元。

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