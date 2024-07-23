為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

絢麗！ 朱諾號捕捉木星北半球奇幻風暴畫面

2024年5月12日，NASA的朱諾號探測器在第61次飛掠木星時，捕捉到木星北半球的詳細影像，展示了混亂的雲層和旋風暴。（圖擷取自NASA/JPL專頁）

2024年5月12日，NASA的朱諾號探測器在第61次飛掠木星時，捕捉到木星北半球的詳細影像，展示了混亂的雲層和旋風暴。（圖擷取自NASA/JPL專頁）

2024/07/23 17:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國航太總署（NASA）的朱諾號探測器（Juno spacecraft）在其第61次近距離飛掠木星時，拍攝到這顆巨行星北半球的壯麗影像。這些影像顯示了色彩增強的雲層和風暴景象，揭示了科學家稱為「折疊絲狀區域」（folded filamentary region）的混亂雲層。木星著名的帶狀雲系在這裡被打破，形成紊亂的雲層結構，短短幾天內即迅速變化。

據報導，這次飛掠發生在2024年5月12日，當時朱諾號距離木星雲頂約29000公里，位於北緯68度。公眾科學家伊森（Gary Eason）利用朱諾攝影機（JunoCam）的原始數據進行數位處理，提升了影像的色彩和清晰度。這些影像可供大眾於朱諾號網站瀏覽並加工成圖像產品。

朱諾號於2011年8月5日發射，是NASA為研究木星這顆太陽系最大行星而設計的探測器。其使命是深入了解木星的組成、重力場、磁場和極地磁層，並探索其形成的線索，以揭示太陽系早期的奧秘。這項探測器屬於NASA「新前沿計畫」（New Frontiers Program），專注於以中型探測器頻繁探索太陽系。

自2016年7月4日進入木星軌道以來，朱諾號持續近距離飛越木星雲頂以收集數據。其配備的科學儀器包括微波輻射計（microwave radiometer），能穿透密集的雲層，並搭載多種相機和感測器，繪製木星的磁場和重力場地圖。朱諾號提供了前所未有的木星大氣視角，揭示了行星風暴、雲帶以及極光的複雜結構。

據報導，朱諾號的發現不僅讓我們深入了解木星的動態氣候系統，還提供了研究行星形成和演化的關鍵線索。其觀測到的氣旋和雲層形態，為我們理解類似巨行星的大氣動力學提供了寶貴資料。這些資料有助於我們理解行星的風暴系統如何形成及其影響。

朱諾號的任務原定於2018年結束，但已多次延長，以持續探索並揭示更多木星的奧秘。值得一提的是，朱諾號是第一個在如此遠離太陽運行的太陽能探測器，由太陽能板供電，展示了太空探測技術的創新。

這幅插圖展示了NASA的朱諾號探測器飛越木星南極的情景。（圖擷取自NASA/JPL專頁）

這幅插圖展示了NASA的朱諾號探測器飛越木星南極的情景。（圖擷取自NASA/JPL專頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
木星兩極風暴群對稱排列似披薩 驚呆科學家
2018/03/08 16:06

木星兩極風暴群對稱排列似披薩 驚呆科學家
NASA朱諾號傳回 木星北極震撼影片曝光
2018/04/18 15:20

NASA朱諾號傳回 木星北極震撼影片曝光

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
宇宙寶石！朱諾號傳回木星最新大氣圖 絕美夢幻如名畫
2018/01/16 15:51

宇宙寶石！朱諾號傳回木星最新大氣圖 絕美夢幻如名畫
NASA公布木星觀測照 大氣雲層呈激烈運動
2017/04/03 10:45

NASA公布木星觀測照 大氣雲層呈激烈運動

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播