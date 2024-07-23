日美2加2等多場安全對話 月底在東京登場

東京舉行日美韓3國防長會談，參加者包括日本防衛相木原稔（見圖）、奧斯汀和南韓國防部長申源湜。（法新社檔案照）

2024/07/23 17:40

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕日本和美國外長防長2加2會談預定28日於東京舉行，而配合美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀的亞洲行，月底將非常熱鬧。28日除有日美2加2會談之外，日美韓防長也將在同日舉行會談，日美印澳「四方安全對話」（Quad）的外長會談則於29日登場，另外，美菲的2加2會談預定於30日在馬尼拉舉行。

美國政府22日宣布布林肯和奧斯汀預定月底訪問日本和菲律賓等亞洲國家。日美2加2會談將率先於28日在東京登場，日本放送協會（NHK）報導，在這場會談中，雙方將就如何提高日本自衛隊和美軍各自部隊的指揮和控制能力、日美在防衛產業領域的合作，以及如何防止沖繩駐日美軍發生性暴力事件等問題交換意見。

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參與2加2會談的相同成員，也預定就美國提供日本包括核保護傘在內「延伸嚇阻」的問題，召開首次的日美部長級協商。

日本防衛省昨天也宣布，在2加2會談召開的同一天，將於東京舉行日美韓3國防長會談，參加者包括日本防衛相木原稔、奧斯汀和南韓國防部長申源湜，今年6月3國防長曾在新加坡的香格里拉對話舉行會談，這次則是首度在東京舉行，3國將就北韓核．飛彈開發等北韓局勢交換意見，會中也預計討論今年內制定3國安全保障合作框架，以及訓練等防衛交流的強化。

日本外務省今天也宣布，29日將舉行日美印澳Quad外長會談，這是繼2020年10月以來，相隔4年在東京召開。時事通信報導，會談中將再次確認為實現「自由且開放印度太平洋」的合作，並將討論網路防禦、假訊息對策、女性．和平．安全保障（WPS）等議題。日本外相上川陽子在今天記者會中表示，「將從東京向世界展示四國強而有力的承諾」。

緊接在日美2加2會談之後，美菲2加2會談預定30日在馬尼拉舉行，這是美菲第4次舉行2加2會談，也是首次在馬尼拉舉行。朝日新聞報導，菲律賓和中國在南海的對立正在升溫，美菲將透過會談加強雙邊關係，美國也將再次展示捍衛菲律賓的態度。

另外，布林肯也預定前往寮國出席東協（ASEAN）外長會議，可能與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅舉行會談。

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