美澳國防高官會談 重申台海和平穩定重要性

美國和澳洲主導的「護身軍刀」聯合演習，去年擴大為包括英國、日本、印尼、加拿大和法國等13國、3萬多人參與的大型軍演。（法新社檔案照）

2024/02/01 05:54

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防部印度—太平洋安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner），上月30日與澳洲國防部第一助理部長菲利普（Bernard Philip）於五角大廈會面，討論兩國日益增強的國防和安全合作，並重申台灣海峽與印太地區維持和平與穩定的重要性。

隔日，紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）前往澳洲，參加紐澳外交及國防部長為期2天的首次「2加2」聯席會議，將就「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的合作舉行會談，探討AUKUS擴大對紐西蘭的意義。五角大廈去年12月表示，美國國務院已批准向澳洲出售與AUKUS相關的訓練和訓練設備，價值估計約20億美元。

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根據美國國防部1月30日發布的新聞稿，瑞特納與菲利普強調，雙方致力於進一步深化兩國在若干關鍵優先領域的防務合作，包括國防工業基礎合作，以及專注於落實雙邊部隊態勢倡議去年宣布在澳洲進行擴建的優先地點；兩人也討論東海、南海行動安全的重要，肯定兩國致力於推動自由開放的印太地區和平安全為共同區域願景，包括加強與日本等區域盟友和夥伴的合作，同時持續加強美、澳之間「牢不可破的聯盟」。

皮特斯31日行前在威靈頓強調，美方需在太平洋地區採取更多行動，以對抗其他政治影響力。皮特斯指出，自第二次世界大戰以來，美國一直忽視太平洋地區，讓其他國家趁虛而入，「他們當然已經做出更多努力，但他們必須以更大強度，去因應許多島國在實際層面上的迫切問題。」

儘管皮特斯並未點名中國，但美國和中國近年來在安全、國防、援助、基礎建設等議題上，在太平洋地區競逐影響力的情況加劇。

皮特斯還透露，紐澳兩天會談將研究AUKUS的「第二支柱」，即雙方在網路戰、人工智慧、長程高超音速武器等國防技術領域的合作。

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