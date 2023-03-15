中國批AUKUS核潛艦計畫挑動軍備競賽 澳外長嗆：在說你自己

針對中國批評AUKUS造艦計畫將引發軍備競賽，澳洲外長黃英賢反批北京才是軍備競賽的源頭。（美聯社檔案照）

2023/03/15 05:44

〔編譯周虹汶／綜合報導〕「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）13日公布提供澳洲核動力潛艦計畫，中國外交部對此大加撻伐，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）對此反擊道，中方的抨擊「並非基於事實」，任何理性的觀察家都會得出結論，澳洲並非區域軍備競賽的源頭。

澳洲過去也曾指責中國軍事擴張缺乏透明度。黃英賢向英國衛報指出，她將再次訪問東南亞和太平洋國家，並向這些國家重申，澳洲無意升高區域軍事緊張，並呼籲中國響應美國號召，為美中關係加裝「護欄」，避免兩國競爭演變為衝突和戰爭，「沒有人希望看到（緊張關係）升級。沒有人希望看到誤判」。

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中國外交部發言人汪文斌14日聲稱，AUKUS「為了一己地緣政治私利」，推動核潛艦及其他尖端軍事技術合作，「這是典型的冷戰思維，只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定」，並警告澳英美三國核潛艦合作涉及核武器國家向無核武器國家轉讓大量武器級高濃鈾，構成嚴重核擴散風險，違反《禁止核擴散條約》的目的和宗旨。

澳洲總理艾班尼斯、美國總統拜登和英國首蘇納克（Rishi Sunak），13日在美國加州聖地牙哥海軍基地公布美英合作向澳洲提供核動力潛艦的計畫，這項至2050年代中期將耗資3680億美元的造艦計畫，旨在抗衡中國企圖稱霸印太地區的野心。澳英美宣布核潛艦建造計畫後，除了汪文斌嚴詞抨擊，中國駐聯合國代表團也指責美英「這兩個號稱高舉核不擴散最高標準的擁核國家，向一個非核國家轉移數噸武器級的高濃鈾」，實為一大「諷刺」。

黃英賢則回應，中方前述指控「毫無根據」，澳洲已經「非常明確地」表明不會尋求核武，「澳洲的初衷是和平」，澳洲不會對鈾進行濃縮或重新處理乏核燃料（Spent nuclear fuel），並將持續與國際原子能總署（IAEA）談判，確保核原料的管理符合核不擴散條約的規定。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）澳洲所所長厄德（Charles Edel）指出，儘管AUKUS宣布成立時並未提及中國，但中國軍力呈指數成長，且過去10年來運用得更積極，顯然是背後一大推力。然而，澳洲預計2030年代才能接收美國第一艘維吉尼亞級潛艦，國造潛艦則要等到2040年代初期才會誕生，用來抗衡中國在印太地區擴張影響力，以及美方研判中國最快2027年就會攻打台灣的可能性，恐怕緩不濟急。

厄德說，「眾所周知，我們現在就面臨嚇阻挑戰，並非2040年左右才成為現實」，「挑戰是AUKUS如何開始為現在一系列挑戰提供解決方案」。

澳洲總理艾班尼斯（由左至右）、美國總統拜登和英國首蘇納克，13日公布美英合作向澳洲提供核動力潛艦的計畫。（美聯社）

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