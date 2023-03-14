AUKUS三國領袖發表聯合聲明 公開潛艦合作案未來佈局

「AUKUS」3國領導人發表聯合聲明，公開三國在潛艦領域合作的相關細節。（歐新社）

2023/03/14 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕美英澳三國組成「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），主要以分享核子潛艦技術與反制中國為目標，3國領導人13日在美國聖地牙哥海軍基地發表聯合聲明，公開三國在潛艦領域合作的相關細節。

綜合外媒報導，美國總統拜登、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）以及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）發表聯合聲明。拜登表示，加強威懾和促進穩定的艱難工作將影響未來幾十年的和平，美國在印太地區找不到更好的合作夥伴了，「我們將在這裡繼續寫下共同的未來」。

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蘇納克表示三國夥伴關係強而有力，並提到將會有3支潛艦艦隊在太平洋與大西洋共同努力，在未來數十年內保持海洋自由。拜登表示，澳洲獲得的核動力潛艦不會有任何核武。艾班尼斯表示，AUKUS三國協議代表史上針對澳洲國防能力的最大筆投資，同時也是美國65年來首次分享核動力技術，對此他對美國表達謝意。

聲明中提到，根據三國協議，美國打算在2030年代向澳洲出售3艘維吉尼亞級核動力潛艦，並保留另外兩艘的購買權。協議中指出，美國與英國的潛艦將部署於西澳，協助訓練澳洲船員，最快在2027年就會開始部署計畫。雖然美英潛艦並不會攜帶核武，但中國過去曾對此提出抗議，三國官員則堅稱，此輪調部署計畫符合核武禁擴條約。

此外協議中也提到，英國與澳洲生產、部署新型潛艦「SSN-AUKUS」，此型潛艦將在英國與澳洲生產，並包含美國的潛艦尖端技術。英國將在2030年代末接收首艘「SSN-AUKUS」潛艦，澳洲則是要等到2040年左右。

美國總統拜登（中）、英國首相蘇納克（右）以及澳洲總理艾班尼斯（左）在美國聖地牙哥海軍基地發表聯合聲明。（歐新社）

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