路邊「翻下體」騷擾夜歸女子 檢察官處分的條件是...

2019-09-14 22:28

〔記者王捷／台南報導〕李姓粗工鎖定夜歸女子翻出下體「問診」，事後他向檢警坦承犯罪，並供稱，自己無法克制裸露慾望，目前正在精神科治療，希望能獲得原諒，檢察官也認為李男態度很好，做出一年緩起訴處分，不過條件是，李男要在6個月內，到成大醫院看精神科，完成治療程序。成醫則說，不曉得李男狀況需要治療多長的時間，治療方面有分健保給付跟非健保給付，看醫師與病患如何商量，才能達到最好的治療。

45歲的李姓男子，夜間在小巷子騎著機車亂晃，鎖定夜歸獨自走在巷內的女子下手搭訕，不過他沒向女子要LINE或電話、臉書，而是問附近哪裡有泌尿科診所，起初女子以為李男真的要找哪裡有診所，但回答不知道後，發現李男並沒有離開，反而繼續龜速騎車跟在後方，讓女子不自覺加快腳步。

豈料，李男看女子快步離開沒有放棄，繼續追上女子，又問女子有沒有看過下體，女子驚覺遇上了變態，但正當女子想要逃跑時，李男在機車上脫下運動褲，將生殖器翻出來，問女子要是「這樣」該怎麼辦？讓女子嚇得驚慌逃跑並報案。

警方受理後將他依公然猥褻移送法辦，李男向檢察官坦承，自己精神上有問題，而且已到精神科意願就診，檢察官因此依職權做出一年緩起訴處分，不過條件是，必須在6個月間到自費到成大醫院附設的精神科完成精神治療療程。

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