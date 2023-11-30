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加拿大查獲中國製假幣 已在全國流通

加拿大警方接連在魁北克省和安大略省查獲大量疑似偽造的2加元硬幣，專家表示這種假幣已經在全國流通，值得注意的是，這種假幣是在中國製造的。圖右女王頭上方有1個楓葉形狀的圖，且女王鼻子過於尖長，為假幣，真幣則沒有。（擷取自網路）

加拿大警方接連在魁北克省和安大略省查獲大量疑似偽造的2加元硬幣，專家表示這種假幣已經在全國流通，值得注意的是，這種假幣是在中國製造的。圖右女王頭上方有1個楓葉形狀的圖，且女王鼻子過於尖長，為假幣，真幣則沒有。（擷取自網路）

2023/11/30 10:51

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據加拿大《環球新聞》29日報導，加拿大警方接連在魁北克省和安大略省查獲大量疑似偽造的2加元硬幣（約新台幣46元），專家表示這種假幣已經在全國流通，值得注意的是，這種假幣是在中國製造的。

報導說，法院紀錄顯示，魁北克省1名男子涉嫌試圖以每枚0.05加元（約新台幣1.2元）外加運費，從中國1家造幣廠進口逾26000枚可疑2加元硬幣，已經面臨刑事指控。

加拿大邊境服務局（CBSA）的海關人員是在今年1月於蒙特婁-米拉貝勒國際機場的聯邦快遞（ FedEx）倉庫中，查獲了12000多枚疑似偽造的2加元硬幣。CBSA調查人員隨後在這起案件的嫌犯Jean-Francois Généreux家中進行搜查，又發現另外14000多枚假幣，使得假幣數量累計達到26630枚。Généreux來自魁北克西南部的索雷爾市，該市距離蒙特婁約70公里。

上週CBSA首次向《環球新聞》分享了這些假幣的照片，並出示了據稱是從中國訂購，並在魁北克流通的26000枚2加元假幣的資料。

值得注意的是，這些假幣並非僅在魁北克省出現，安大略省也也發現了它的蹤跡。安大略省蘇聖瑪麗市警方已經證實，他們在今年3月也逮捕了1名當地人，此人也擁有同款假幣，只是數量較少，警方從他那裡查獲並沒收了15枚假幣。

加拿大假幣專家馬歇爾（Mike Marshall）受訪表示，這2組假幣應該來自同1家造幣廠，魁北克省和安大略省發現的假幣，均印有2012年的年份。

馬歇爾指出，這些假幣與同年份真實2加元硬幣相比，都有明顯的區別，業內人士一眼就可以判斷，但對普通民眾來說可能有點難度，因為它們在乍看之下很像真的。馬歇爾公布了幾個特點，可幫助一般民眾進行辨別，包括：

1.假幣的女王頭像這一面，女王臉部鼻子過於尖長。

2.假幣的女王頭像上方出現了一個楓葉形狀的圖，而真幣上並沒有。

3.假幣的北極熊這一面，有個$符號出現在兩個楓葉形狀的安全特徵之間，真幣上這個位置實際上是數字2。

4.同樣在北極熊這一面，靠近熊頭右側的地方，假幣上出現了CANADA字樣，而真幣上則是DOLLAR。

5.真幣上2012年份呈直線排列，而假幣上的這些數字則呈現出曲線或輕微的弧度。

面對這些假幣，有專家忍不住感嘆：「這真是個瘋狂的主意，天才般的騙局，因為沒有人會浪費時間檢查2加元硬幣的真偽。」

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