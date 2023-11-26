為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

加拿大安全局警告 中國試圖招募加政府官員

加國安全機構警告，中國試圖招募加國政府員工，很可能導致加國政府資源被挪用，或重要情資外洩。（歐新社）

加國安全機構警告，中國試圖招募加國政府員工，很可能導致加國政府資源被挪用，或重要情資外洩。（歐新社）

2023/11/26 18:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大廣播公司（CBC）24日報導，加拿大安全情報局（CSIS）本月稍早向聯邦政府員工發送信函，警告中國正發動規模浩大的電子郵件活動，試圖招募他們加入中國的海外人才計畫，此舉可能導致加國政府資源被挪用，以及專有和敏感訊息外流。

據報導，CSIS發送的信函中包括一張招聘電子郵件的照片，其主題是「2024年邀請海外人才來華申請全球優秀科學家基金」，招聘文案要求收件者提供「重要」個人資料，並承諾將提供9萬5000至37萬4000美元（約303萬至1192萬台幣）不等的薪資。CSIS發言人巴爾薩姆（Eric Balsam）表示，聯邦政府所有部門皆已收到示警信，所有員工都被指示多加留意，但他無法說明是否已有聯邦政府員工申請加入該人才計畫。

CSIS還表示，這些招募政策和計畫旨在利用加國研究和創新部門的合作、透明和開放性質，為中國的經濟、安全和軍事利益服務，但這將導致加國政府資源被挪用，以及專有和敏感訊息的丟失。不僅如此，中方也很可能利用這類措施支持其對外間諜活動和干涉企圖。CSIS另警告，中國有200多項「人才招募計畫」，且北京對這些計畫都有「異常的控制」，北京的人才計畫無疑對學術專業合作和國安風險之間的平衡帶來重大挑戰。

美國聯邦調查局（FBI）調查指出，北京的人才計畫將外部知識帶入中國，「這有時意味著竊取商業機密、違反出口管制法律或違反利益衝突政策」。與中方簽訂合約的外國參與者通常被要求遵守中國法律，僅與中方分享新技術進展或突破，並協助延攬其他專家加入計畫，大多是他們的同僚。

此外，CSIS近日也在社群媒體上發布消息，警告學者和研究人員對高薪實習或合作機會須抱持懷疑態度，但並未特別點名中國。隨著中國動作愈來愈多，CSIS近年對研究安全的警告也變得愈來愈公開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
杜魯道：中國是威權專制國家 迄今未安排與習近平會談
2023/11/21 16:36

杜魯道：中國是威權專制國家 迄今未安排與習近平會談
攔截加國軍用直升機遭批 中國國防部反控：惡意挑釁
2023/11/04 21:36

攔截加國軍用直升機遭批 中國國防部反控：惡意挑釁

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
中、俄是全球民主國家之敵 加拿大國防參謀長：軍人需加強備戰
2023/10/28 23:58

中、俄是全球民主國家之敵 加拿大國防參謀長：軍人需加強備戰
加拿大指控中國發動「垃圾訊息偽裝 」 抹黑國會議員
2023/10/24 16:22

加拿大指控中國發動「垃圾訊息偽裝 」 抹黑國會議員

京站週年慶 狂抽百萬名車開回家
五眼聯盟罕見聯合控中 盜竊智慧財
2023/10/19 05:30

五眼聯盟罕見聯合控中 盜竊智慧財
軍情動態》加拿大情報機關罕見發出警告 公布中國滲透手段
2023/06/23 12:20

軍情動態》加拿大情報機關罕見發出警告 公布中國滲透手段
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播