美加軍艦穿越台海、共機逾中線！ 陳建仁：中國別繼續造成台海不穩定

行政院長陳建仁（中）盼中國能做出必要措施，別再繼續造成台灣海峽不穩定，使區域繁榮受到影響。（記者方賓照攝）

2023/11/03 10:12

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國海軍飛彈驅逐艦「裴拉塔號」及加拿大皇家海軍巡防艦「渥太華號」1日例行性穿越台灣海峽，中國2日則是派出大批軍機、軍艦在台灣周邊活動，更有20架次中國軍機逾越海峽中線及其延伸線。對此，行政院長陳建仁表示，中共所有軍事動向，國防部與國安單位都有所掌握。而他也說重話，盼中國能做出必要措施，別再繼續造成台灣海峽不穩定，使區域繁榮受到影響。

立法院院會今日繼續對行政院長施政報告進行總質詢，邀請行政院長率相關部會首長列席並備質詢。陳建仁在院會開始前，接受媒體聯訪。

請繼續往下閱讀...

被問及美國與加拿大軍艦穿越台灣海峽，展現對維護台海和平的支持，卻引發中國跳腳，派出20架軍機逾越海峽中線，對此有何看法？

陳建仁回應，中共所有軍事動向，國防部與國安單位都有所掌握。在這部分，我方一再地呼籲，台海牽涉到全球和平穩定，對繁榮發展相當重要。所以，我方也會攜手相關國家繼續維持台海的和平與穩定，讓整個區域能和平繁榮，並注意相關動態。

陳建仁也說，他希望中國這方面能做出一些必要措施，不要再繼續造成台海不穩定，使得區域繁榮受到影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法