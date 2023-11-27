加拿大情報局警告︰ 中國招聘加國公務員 意在機敏資源

加拿大安全情報局本月稍早向聯邦政府員工示警，中國正發動規模浩大的電子郵件活動，試圖招募他們加入中國的海外人才計畫，可能導致加國政府資源被挪用，以及專屬和敏感訊息外流。（歐新社檔案照）

2023/11/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大廣播公司（CBC）廿四日報導，加拿大安全情報局（CSIS）本月稍早向聯邦政府員工發送信函，警告中國正發動規模浩大的電子郵件活動，試圖招募他們加入中國的海外人才計畫，此舉可能導致加國政府資源被挪用，以及專屬和敏感訊息外流。

據報導，CSIS發送的信函中包括一張招聘電子郵件的照片，主題是「二○二四年邀請海外人才來華申請全球優秀科學家基金」，招聘文案要求收件者提供「重要」個人資料，並承諾將提供九萬五千至卅七萬四千加幣（約二二四萬至八八三萬台幣）不等的薪資。CSIS發言人巴爾薩姆（Eric Balsam）表示，聯邦政府所有部門皆已收到示警信，所有員工都被指示多加留意，但他無法說明是否已有聯邦政府員工申請加入該人才計畫。

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可能利用支持間諜活動

CSIS表示，這些招募政策和計畫旨在利用加國研究和創新部門的合作、透明和開放性質，為中國的經濟、安全和軍事利益服務，但這將導致加國政府資源被挪用，以及專有和敏感訊息的丟失。不僅如此，中方也很可能利用這類措施，支持其對外間諜活動和干涉企圖。CSIS另警告，中國有兩百多項「人才招募計畫」，北京對這些計畫都有「異常的控制」，北京的人才計畫無疑對學術專業合作和國安風險之間的平衡帶來重大挑戰。

美國聯邦調查局（FBI）指出，北京的人才計畫將外部知識帶入中國，「這有時意味著竊取商業機密、違反出口管制法律，或違反利益衝突政策」。與中方簽訂合約的外國參與者，通常被要求遵守中國法律，僅與中方分享新技術進展或突破，並協助延攬其他專家加入計畫，多半是他們的同僚。

此外，CSIS在社群媒體發佈消息，警告學者和研究人員對高薪實習或合作機會須抱持懷疑態度，但並未特別點名中國。隨著中國動作愈來愈多，CSIS的警告也變得愈來愈公開。

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