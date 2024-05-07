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力特光電驚爆內線交易 董事長等高層20人被約談

台北地檢署今指揮調查局台北市調查處分17處搜索，約談力特光電趙姓董事長等20人，全案朝違反「證券交易法」內線交易罪方向偵辦。圖為力特光電平鎮廠。（資料照）

台北地檢署今指揮調查局台北市調查處分17處搜索，約談力特光電趙姓董事長等20人，全案朝違反「證券交易法」內線交易罪方向偵辦。圖為力特光電平鎮廠。（資料照）

2024/05/07 17:25

〔記者吳昇儒／台北報導〕全球第4大車用偏光板廠力特光電（3051）驚傳內線交易案！力特公司高層於2020年8月宣布公司南科廠房出售給台積電的利多消息前後，內部多人進場購買自家股票，分別獲利數萬元到百萬元不等。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處分17處搜索，約談趙姓董事長等20人，全案朝違反「證券交易法」內線交易罪方向偵辦。

力特光電主攻車用偏光面板市場，全球出貨量占8％，僅次於日本的日東電工、住友及韓國的LG之後，汽車市場佔力特超過7成營收。

2020年8月12日，該公司公布南科廠廠房及附屬設備出售給台灣積體電路公司，出售所得將可對18銀行聯貸債務，從62億元降為26億元，每個月折舊費用減少1500萬元，減少利息支出則相關費用約1100萬元，屬於利多的消息。

利多消息釋出前後，有多組人馬進入購買該公司股票，等時機成熟再脫手牟利，董事長等人分別獲利數萬元到百萬元不等。

據悉，董事長等人獲利約數十萬元，而其中一名管理層級人員，獲利竟高達百萬，而親友團部分則獲利數十萬及數萬元不等。

檢調今持搜索票，兵分17處搜索，前往相關被告住居所共17處地點執行搜索，同時以被告身分約談趙姓董事長等20人，全案朝違反「證券交易法」內線交易罪方向偵辦。

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