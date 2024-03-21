涉杏國新藥內線交易案 杏輝董事長李志文150萬交保

檢調偵辦杏國公司內線交易案，約談母公司杏輝集團董事長李志文（圖右），訊後諭令他150萬元交保。（資料照）

2024/03/21 07:30

〔記者王定傳／新北報導〕股票上櫃的杏國新藥股份有限公司（4192）驚傳內線交易。檢調獲報，杏國公司董事長李志文及其子李易達、女兒李宛頻，涉洩漏公司胰臟癌新藥第三期人體臨床試驗的重大利多，或辦理減資彌補虧損的利空消息，提供親友買賣股票，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處搜索杏國及其母公司杏輝藥品公司等10處，約談杏輝集團董事長李志文、副董事長李易達、代理發言人李宛頻等8人，今日複訊後依違反證券交易法諭令李志文150萬元交保。

至於李易達訊後請回、李宛頻20萬元交保，李宛頻的丈夫陳孟堯、陳的好友陳重慶，各200萬元交保，陳孟堯並限制出境出海，杏國董事賴博雄30萬元交保、杏國服務室主管樓怡美20萬元交保，員工張淑真5萬元交保。

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李志文昨晚進入地檢署，面對媒體詢問有無涉及內線交易？李志文回說：「沒有（應指沒有涉嫌內線交易），等一下就知道了。」記者再問：「是誤會嗎？」他再回說「應該是啦」。

2022年4月7日，杏國新藥發布重訊指：「本公司研發中新藥SB05PC （EndoTAG-1），通過美國食品藥品監督管理局（FDA）准予執行胰臟癌新藥第三期人體臨床試驗」，4月11日又發重訊指：「董事會決議辦理減資彌補虧損重大訊息記者會」，內容提及杏國董事會決議辦理減資6億5466萬元，以彌補累積虧損及改善財務結構。

檢調獲報，李志文及其子女李易達、李宛頻涉嫌在重訊發布前，洩漏重大利多或利空消息給親友，其等親友則趁重訊發布前、後買賣股票獲利或避險，部份知情的親友獲利各數十萬元。

北檢昨指揮台北處兵分十路搜索杏國及杏輝公司等處，約談李志文、李易達、李宛頻等8人到案，全案朝違反證券交易法中的「內線交易罪」嫌偵辦。

杏國新藥是國內知名大藥廠杏輝的子公司，根據杏國在人力銀行及官網介紹，該公司資本額15億元、員工數55人，核心業務為新藥開發、眼科檢診儀器、保健食品及委託測試等。

檢調偵辦杏國公司內線交易案，約談杏國母公司杏輝集團董事長李志文的女兒、同時也是杏輝集團代理發言人的李宛頻，訊後諭令她30萬元交保。（資料照）

檢調偵辦杏國公司內線交易案，約談杏國母公司杏輝集團副董事長李易達（圖左），訊後將他請回。（資料照）

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