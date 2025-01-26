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    大膽！壽山猴子入侵佛寺 法師持漆彈槍「物理超渡」畫面曝

    高雄鼓山區元亨寺一名法師手持漆彈槍嚇阻野生獼猴，引發熱烈討論。（擷取自@sam._.tsai/Threads）

    高雄鼓山區元亨寺一名法師手持漆彈槍嚇阻野生獼猴，引發熱烈討論。（擷取自@sam._.tsai/Threads）

    2025/01/26 16:09

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕高雄鼓山區「元亨寺」位於在壽山山麓，經常受到野生獼猴的侵擾，成為當地一大困擾。近日，一名法師使用疑似漆彈槍驅趕猴子的畫面在網路上流傳，掀起大量關注。

    一名網友在「Threads」分享影片，只見元亨寺一名身穿灰色僧服的法師手持漆彈槍，對準猴群方向進行驅趕，讓原Po不禁幽默表示「有時候佛理需要一點物理的輔助，物理超渡猴子」。他也強調，這種方式僅為嚇阻猴群，並未對牠們造成實際傷害。

    據了解，元亨寺近日舉行宗教儀式，吸引不少猴子前來覬覦供品甚至搶奪食物。為避免活動受到干擾，寺方只好拿出漆彈槍，以空包彈驅逐猴群。

    貼文曝光後現已吸引超過10萬次瀏覽，網友們紛紛戲謔留言，「他算法師還是射手」、「彈道也是道，槍法也是法」、「和尚：原諒你是菩薩的事，我的任務是送你去見菩薩」、「阿彌陀『猴』」、「佛度有緣猴」。

    壽山作為台灣獼猴自然棲地，長期因人為餵食導致獼猴逐漸失去野生天性，進而與人類頻繁發生衝突。內政部國家公園署國家自然公園管理處呼籲民眾，應與獼猴保持適當距離，落實「不餵食」、「不接觸」、「不挑釁」的三不政策，避免加劇人猴衝突，讓人類與野生動物能和平共存。

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