台灣黑熊侵入養蜂場吃蜂蜜 受困花蓮山林陷阱獲救

台灣黑熊在花蓮卓溪受困陷阱，經林保署花蓮分署等團隊救出，送野灣野生動物醫院檢查照養。（林保署花蓮分署提供）

2025/01/26 18:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣卓溪鄉13日傳出有台灣黑熊入侵養蜂場，破壞蜂箱大啖蜂蜜，昨又出現黑熊吃蜂蜜，且受困山林裡的陷阱，經林業及自然保育署花蓮分署等單位救援，發現該黑熊就是日前入侵蜂場的熊隻，其體重約53公斤，是高齡母熊，身上有傷、體型瘦弱，及營養不良等狀況，已送台東野灣野生動物醫院檢查照養。

林保署花蓮分署今指出，接獲卓溪鄉陳姓蜂農通報指出，位在古風村海拔約188公尺的養蜂場疑遭黑熊入侵，造成10座蜂箱毀損，分署派遣玉里工作站同仁前往查看，在現場發現熊窩及遭破壞的巢片。由於卓溪鄉石平村海拔僅275公尺的養蜂場，也傳出遭黑熊入侵，20餘座蜂箱、巢片損毀，研判是同隻黑熊所為。

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花蓮分署接著在養蜂場現場勘查黑熊可能行走路徑，意外在離蜂場約10公尺處的樹林，發現黑熊受困捕山豬的套索陷阱，趕緊動員野灣團隊等單位共21人展開救援行動，在2小時內完成麻醉、檢傷後，將熊隻送往野灣野生動物醫院檢查。

野灣獸醫團隊檢查發現，該黑熊為高齡母熊，體重53公斤，左前肢有缺趾舊傷，較為瘦弱，有脫水、貧血、虛弱及營養不良等狀況，各項生理指數偏低但還在正常範圍值內，經暫時留院觀察後，熊隻已逐漸恢復食慾，預計照養一段時間後再進行野放評估。

花蓮分署為確認是否尚有其他黑熊滋擾養蜂場，已在蜂場周邊架設4G即時相機監測，不過經過1晚監測，今天截至傍晚尚未發現有黑熊接近，且分署為感謝蜂農即時通報，將依「台灣黑熊生態服務給付方案」，頒發入侵通報獎勵金與配合監測獎勵金，同時也會補償蜂農的蜂箱與蜂蜜損失。

花蓮分署指出，近年卓溪全鄉已都是黑熊的活動範圍，請鄉民妥善管理戶外食物、垃圾、廚餘、飼料、農藥及肥料，避免吸引黑熊覓食，並強化養蜂場與禽畜養殖場的防護設施。如發現黑熊入侵，請立即通報花蓮分署（0800-000930您您您救山林）。

體重約53公斤的台灣黑熊在花蓮卓溪受困陷阱，由林保署花蓮分署等團隊救出。（林保署花蓮分署提供）

台灣黑熊受困陷阱，林保署花蓮分署等團隊救出，送野灣野生動物醫院檢查照養。（林保署花蓮分署提供）

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