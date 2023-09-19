中國公民監視美敏感設施達百起 美國會要查

中國公民被控監視美國卡納維爾角火箭發射地，美國國會對此將調查。（美聯社）

2023/09/19 23:36

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，美國眾議院共和黨籍議員已要求拜登政府，針對中國公民對白宮、火箭發射場與軍事基地等美國敏感設施，進行未經許可的監視行為提供更多細節。

華爾街日報本月初報導，近幾年中國公民進入相關據點的事件達100起，其中包括，中國公民被發現闖入新墨西哥州的美國飛彈靶場、在佛州卡納維爾角附近水域潛水，或者拍攝白宮安全或通訊設備。

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美國官員指出，幾乎所有涉案的個人都是喬裝遊客，聲稱自己迷路，或者表示只是在該區遊覽。官員說，這些事件相當於中國政府進行的普遍但低層次的間諜活動，加劇了北京監視美國最敏感地區的疑慮。

報導說，眾議院中共特設委員會與國土安全委員會分別致函要求國土安全部、聯邦調查局（FBI）以及國防部，要求提供相關事件更多訊息。

眾院國土安全委員會要求提供事件相關的所有官方報告與檢討、所有涉案者的移民文件副本，以及拜登總統就任以來，相關事件提交司法部起訴的資料。

眾院國土安全委員會主席格林（Mark Green）在信函中說，「允許中國公民（他們可能奉中共或解放軍之命行事）進入這些地區，將威脅我們的國家安全與關鍵基礎設施」。

眾院中共特設委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）與眾議員辛森（Ashley Hinson）共同撰文說，「這是中共明目張膽的間諜活動之最新例證—無論是他們的間諜超速通過安全檢查站、在美國火箭發射地附近潛水，或是闖入美國飛彈靶場—應該讓每個美國人背脊發涼」。該委員會另9名共和黨議員也在該信函署名。

該信函說，「特設委員會必須知道國防部與FBI做了什麼—或者沒有做什麼，來保護美國的軍事基地與國家安全；我們必須讓中國對於在我們眼皮底下進行的危險監視負責」。

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