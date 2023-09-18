國會間諜案拉警報 英國政府擬引進台灣老師取代中國老師！

《每日郵報》表示，英國教育大臣基岡已同意讓台灣老師取代中國老師教授華語課程。（歐新社）

2023/09/18 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會近日爆出中國間諜案，引發該國社會關注，英國政府對中國警戒心態再升級。該醜聞曝光後，英政府相關部門皆有共識加速關閉該國各地提供華語課程的「孔子學院」（Confucius Institute），並擬讓台灣老師取代中國老師教授華文。

英國《泰晤士報》（The Times）日前獨家披露，指英國會下議院一名男研究員今年3月因涉嫌為北京從事間諜活動遭逮捕，該人員滲透對中國「鷹派」立場及能接觸機敏資訊的議員，直言這可能是有敵意國家涉入、且英國國會安全遭破壞最嚴重的案子。

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這起間諜醜聞案曝光後，英全國上下高度關注，英國內閣辦公室大臣陶敦（Oliver Dowden）表示，英國有充分理由對北京採取新的強硬行動，內閣大臣們也正考慮是否根據政府今年7月新上路的《國家安全法》（National Security Act），將中國納入「需加強防範」國家，提升中國對國執行惡意或敵意活動的難度，包括間諜活動、政治及其他領域的干預等。

另據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國內政大臣布拉弗曼（Suella Braverman）和安全事務國務大臣圖根達特（Tom Tugendhat）已經決定加速關閉中國國務院轄下中外語言交流合作中心為後台、在英國各地提供華語課程的「孔子學院」，並計畫引進台灣老師來教華語。據悉，英國教育大臣基岡（Gillian Keegan）已同意讓台灣老師取代中國老師教授相關課程。

《每日郵報》指出，英國不少學校的孔子學院，對外都聲稱只是要推廣中國文化，但批評人士認為他們只是中共的傳聲筒和限制言論自由的工具。先前就有英國情報官員直言，必須認真看待中共具系統性且廣泛的威脅，尤其要注意中國情報特工出現在英國的教育系統。

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