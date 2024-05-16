19歲少年不滿成長歷程竟槍擊雙親 得知父母獲救還「大嘆失望」

美國亞利桑那州一名19歲少年因「對自己的成長經歷感到不滿」，在母親節結束後的幾小時在家中朝父母開槍。開槍示意圖。（彭博社）

2024/05/16 23:47

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州一名19歲少年布萊爾（Jeremiah Estel Blair）因「對自己的成長經歷感到不滿」，在母親節結束後的幾小時在錢德勒市（Chandler）的家中朝父母開槍。

綜合外媒報導，布萊爾的父親週一凌晨5點30分左右下樓時，發現他的兒子正拿著槍枝和攝影機正準備錄下槍擊過程。他對著父親說道，「這一天即將到來」，接著即朝著父親的手臂開了一槍。

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布萊爾的父親中彈後，趕緊跑回臥室，而布萊爾的母親聽聞動靜後出來查看狀況，隨即也被兒子射了一槍，胸口中彈。事後，布萊爾的母親自行打電話報警，所幸2人被送往醫院治療後皆無生命危險。

布萊爾憤怒說道，他覺得自己在小時候沒有得到應有的待遇，「對自己的成長經歷感到不滿」，表示自己多年來一直計畫著要謀殺父母，而他原本的計畫竟是在母親節當天開槍。法庭文件指出，布萊爾事後雖然知道父親可能會活下來，但他以為母親胸口中彈後應該會死亡，感到相當高興。

布萊爾表示，雖然知道自己的行為是錯誤的，不過他仍試圖殺害雙親，且對於父母親中彈後獲救的消息感到「非常失望」。警方稱，布萊爾將面臨兩項一級謀殺未遂罪的指控，目前已被拘留。

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