等警察上門？台大高材生恐嚇速食店 竟用本人帳號

警方前往葛女住處搜索。（記者姚岳宏翻攝）

2024/06/11 14:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕知名連鎖速食店官網遭人留言恐嚇要求付30萬元，不從就下毒，警方鎖定IP位置，不到1週就逮到人，今天依恐嚇取財未遂罪將49歲葛姓女子起訴，讓承辦警方訝異的是，葛女並不像其他心思縝密的犯罪者，會以網路跳板等方式閃避警方追緝，而是直接用自己的手機及銀行帳號，就像不在乎會被警方逮到。

知名連鎖速食品牌今年3月間遭人在官網留言，要求該公司轉帳30萬元，否則隨機在門市餐點內下毒，還下最後通牒，需在3月11日正午12點前轉帳，前後共傳6則恐嚇留言。

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刑事警察局科技犯罪防制中心3月9日接獲報案，與新北市警局刑警大隊共組專案小組，鎖定留言的網路IP來自新北市，經報請檢察官指揮，3月15日會同新北市刑大，到嫌犯位於新店的租屋處搜索逮人，並從葛女的手機瀏覽紀錄，證實她就是留言恐嚇的人，檢察官今天依恐嚇取財得利未遂罪將她提起公訴。

據了解，葛女是台大畢業高材生，後來身心有狀況，無業在家靠家人接濟，她被逮後供稱自己是因缺錢才會針對經常去的速食店下手，用的是自己的手機網路，要求匯款的也是用自己的銀行帳戶。

葛女恐嚇留言內容。（記者姚岳宏翻攝）

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