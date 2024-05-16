為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

烏國第2大城告急！ 澤倫斯基籲美增援「愛國者」防空系統

烏克蘭總統澤倫斯基16日在哈爾科夫與軍事指揮官討論戰況。（法新社）

烏克蘭總統澤倫斯基16日在哈爾科夫與軍事指揮官討論戰況。（法新社）

2024/05/16 23:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯軍隊日前突襲烏克蘭東北部，使烏國第二大城哈爾科夫情勢告急，烏國總統澤倫斯基16日親赴哈爾科夫市，視察新前線。他說，該州情勢仍在控制中，但是「情勢艱困」，呼籲美國增加援助「愛國者」防空系統。

俄羅斯10日出動3萬名大軍突襲哈爾科夫，成功在烏國東北部開闢新戰線，《基輔郵報》16日指出，俄軍攻勢聚焦利普齊（Lyptsi）和沃爾臣斯克（Vovchansk）兩個哈爾科夫市郊外城鎮，與烏軍的交戰到16日為止仍未停止。

沃爾臣斯克距離邊境僅5公里，基輔政府總參謀部16日表示，在當地陷入巷戰的烏軍部隊擋下了俄軍的攻勢，「破壞了」俄軍在該鎮建立據點的企圖。不過日前調任俄羅斯聯邦安全會議秘書長的紹伊古（Sergei Shoigu）說，俄軍部隊持續從多個方向推進，「進行得相當好」。

澤倫斯基16日在哈爾科夫與武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）等軍事領導人開會，討論戰況和反制俄軍推進的戰略等。澤倫斯基發文表示，該州「大致上在控制之中」，不過情勢「極度艱困」，烏軍已經再次向哈爾科夫增援部隊。

他在當地接受《美國廣播公司新聞網（ABC News）》訪問指出，他親赴哈爾科夫，給予當地軍民支持，非常重要，「情況非常嚴峻，我們禁不起失去哈爾科夫」。被問到情勢至此是否是美國的錯，澤倫斯基說，「這是全世界的錯，他們給了（俄羅斯總統）普廷佔領的機會。但是現在全世界能夠幫忙」。

ABC報導指出，澤倫斯基在這段訪問中避免公開批評美國，但是顯然比平常更「坦率」，而且有可見跡象顯示出他的「氣餒」。

被問到本週美國國務卿布林肯突訪基輔，以及布林肯15日宣布向烏國追加20億美元軍事援助，澤倫斯基停頓了一下後說，「對話是好的」，「但是我們現在就需要援助」。他再度呼籲美國增加提供「愛國者」防空系統，「我們需要的就是兩套愛國者系統，如果有了，俄羅斯將無法佔領哈爾科夫」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
俄軍突襲哈爾科夫州 烏克蘭總司令坦言前線局勢艱困
2024/05/13 09:03

俄軍突襲哈爾科夫州 烏克蘭總司令坦言前線局勢艱困
自由說新聞》哈爾科夫成「新絞肉機」戰場？俄軍單日傷亡破紀錄！
2024/05/14 11:15

自由說新聞》哈爾科夫成「新絞肉機」戰場？俄軍單日傷亡破紀錄！
再訪基輔為烏克蘭打氣 布林肯：美國軍援已在路上
2024/05/14 20:27

再訪基輔為烏克蘭打氣 布林肯：美國軍援已在路上
俄軍猛攻！烏軍撤離哈爾科夫前線 澤倫斯基緊急取消所有出訪
2024/05/15 20:23

俄軍猛攻！烏軍撤離哈爾科夫前線 澤倫斯基緊急取消所有出訪
俄軍砲擊哈爾科夫市中心釀2傷 5層建築嚴重受損
2024/05/16 09:57

俄軍砲擊哈爾科夫市中心釀2傷 5層建築嚴重受損
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播