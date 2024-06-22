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新自強號崇德出軌案發空拍圖曝光 台鐵：土石溢流覆蓋軌道非落石

事故地點示意圖。（台鐵公司提供）

事故地點示意圖。（台鐵公司提供）

2024/06/22 12:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕昨天（21日）下午台鐵第229列次新自強號列車行經花蓮崇德=和仁間和仁隧道南口，因大清水溪的土石溢流覆蓋軌道導致列車出軌，共9人受傷；台鐵公司今天以空拍圖示說明案發地點和附近環境，也強調這次事件是因溪水帶下大量土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車衝擊所致，並不是「落石」災害。

這次事件鄰近地點因曾發生落石入侵軌道，因此已在西正線K51+405~530設置明隧道作為落石安全防護，東正線也設置落石告警，並於東西正線間施作防落石柵欄等防護措施，另在和仁隧道南口（東、西正線）都有設置型鋼防落石棚。

台鐵公司表示，這次事故地點發生於北迴線西正線K51+300大清水溪橋，是因大清水溪上游降雨，溪水帶下大量土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車衝擊所致，非屬落石災害。

對於日後的防範，台鐵公司表示，將針對此次事故地點檢討加強與河川管理單位協調進行疏浚整治，以及與氣象署加強聯防監控，並增設告警系統。

台鐵公司預計今天（22日）中午後搶修恢復雙向通車、全線搶通。這次土石溢流事件造成司機員手部骨折、8名旅客輕傷；目前除司機員持續住院治療外，其餘都已就醫後返家。

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