賀錦麗獲黨代表支持 拚8/7前提名

賀錦麗廿二日晚間透過聲明宣告，「很自豪獲得成為我黨提名人所需的廣泛支持」。（法新社）

2024/07/24 05:30

非官方調查 已獲過半黨代表票

〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據美聯社發布的非官方調查，美國副總統賀錦麗廿二日已獲得成為民主黨總統候選人所需的二二一四名黨代表支持，若黨內無人出面強勢挑戰，即可望於下月正式代表民主黨角逐年底總統大選。賀錦麗廿二日晚間透過聲明宣告，「很自豪獲得成為我黨提名人所需的廣泛支持」，「我期待很快正式接受提名」。

民主黨迅速團結 副手未定

在總統拜登退出選戰不到卅六個小時，民主黨迅速團結在賀錦麗周圍，多名潛在競爭對手紛紛表態不會挑戰賀錦麗，聯邦參議院多數黨領袖舒默、眾議院少數黨領袖傑福瑞斯，以及前眾院議長裴洛西等民主黨大老，也都相繼表態支持賀錦麗。裴洛西說，「我完全相信她將帶領我們在十一月取得勝利」，「我見證了賀錦麗捍衛勞工家庭的力量和勇氣，尤其是為婦女的選擇權而戰」。

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民主黨全國代表大會將在下月十九至廿二日於伊利諾州芝加哥召開完成提名；另為讓候選人姓名能趕上俄亥俄州之前規定八月七日印製總統選票的期限，五月即已規劃八月初先進行線上投票。民主黨規則委員會廿三日開會決定線上投票日期，最早八月一日完成投票、最晚八月七日確定人選。

為獲得提名，賀錦麗需要三九四九名承諾參加大會黨代表的多數票。在第一回合投票中，她至少要拿下一九七六票的過半門檻。若首輪投票未過半，七四九名超級黨代表將可加入投票，直到獲得過半支持為止。

把川普比成掠奪者、騙子

賀錦麗廿二日訪問德拉瓦州威明頓市的競選總部，受到上百名工作人員熱情歡迎。她坦承，在拜登決定退出競選連任後，她的心情宛如坐「雲霄飛車」般激烈起伏，但她矢言在接下來的一○六天裡，將向美國人民闡述理念，「我們將打贏選戰」。她在談到擔任加州檢察長的經歷時表示，「我對付過形形色色的掠奪者。虐待女性的掠奪者、敲詐消費者的詐欺犯，或是基於私利而違法的騙子。所以相信我，我知道川普是什麼貨色。」

美國總統拜登則從他在休養的雷荷勃斯灘打來電話加入這場活動，這是他自廿一日退出選戰後首次公開談話。他感謝工作人員，並要求他們全心全力支持賀錦麗，「雖然選票最上方的名字變了，但任務一點都沒變」。拜登還說，「我仍然會全力以赴，全心投入。我的總統任期還有六個月，我決心盡可能完成更多的工作」。拜登預計廿三日下午返回白宮。賀錦麗則向拜登致敬，讚揚他「為美國人民而戰」，之後宣布任命拜登的競選總幹事狄倫，負責操盤她的總統選戰。

一旦賀錦麗如預期般獲得提名，她必須挑選副手搭檔，目前可能人選包括北卡羅來納州州長古柏、亞利桑那州聯邦參議員凱利、賓州州長夏皮洛，以及肯塔基州州長貝希爾等。

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