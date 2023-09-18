紐時︰美中擴大全球情蒐 中國間諜滲透台灣政府許多部門

紐約時報指出，台灣是美國和中國情報戰的核心，尤其中國間諜已滲透台灣政府許多部門，正試圖了解美方引導台灣使用某些武器系統、秘密協訓台灣軍隊等細節。（路透檔案照）

2023/09/18 05:30

刺探美台軍事合作細節

〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐約時報十七日報導，美中兩國正擴大全球間諜活動，以蒐集有關敵對國家領袖的企圖、對方擁有哪些軍事和技術能力等情報，一方面為阻止戰爭或為談判鋪路，但也可能加速武裝衝突或外交裂痕。台灣問題是雙方情蒐的核心內容，尤其中國間諜已滲透台灣政府許多部門，正試圖了解美方引導台灣使用某些武器系統、秘密協訓台灣軍隊，以及美國與亞洲盟國加強軍事合作等細節。

報導指出，今年初中國間諜氣球入侵美國領空事件，使人們更加關切美中之間不斷擴大且高度保密的諜對諜行動。美國官員評估，氣球事件僅是中國大規模間諜活動的一小部分，反映北京的侵略野心，但中國國家主席習近平並未直接參與，反而在得知氣球軌跡有所偏離，意識到此事破壞美國國務卿布林肯原定訪中行程後，斥責共軍高層未及時通報。然而，所有間諜活動正是習近平一手促成，是他縱容軍隊在邊境採取侵略行動，並允許情報機構對外拓展。

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中攻衛星偵察、網路入侵

美國官員指出，中國大幅改善的衛星偵察和網路入侵能力，是其蒐集情報的最重要手段，間諜氣球也讓中國能夠利用不受管制的「近太空」地區。美方不斷警告盟友，若繼續使用中國通訊公司的技術，中國的電子監控能力還會持續增強。美方如今比以往任何時候都更關切中國國家安全部透過個人接觸蒐集情報的行動，中方的目標是在美國政府、科技公司和國防產業安插間諜。

美精進攔截電子通訊能力

聯邦調查局（FBI）在全美各地的反情報工作小組，已擴大對中國招募間諜的緝捕力道。中央情報局（CIA）和國防部國防情報局（DIA）紛紛設立新的中心，專注對中國情蒐。美國官員也精進攔截電子通訊的能力，包括在中國沿岸使用間諜飛機。

台灣問題是雙方情蒐核心

值得注意的是，中情局正密切關注習近平本人，尤其是他對台灣的意圖，因為習已下令共軍在二○二七年前建立控制台灣的能力。然而，到目前為止，美國及其盟友似乎還無法掌握有關習近平是否願意下令入侵的具體情報。中國方面則對拜登四度表示，美軍將在中國試圖奪取台灣時出手的說法念念不忘，竭力試探拜登是否真的這麼想，以及美國領袖是否打算永遠讓中國無法對台灣出手。據信，這是中對美情報工作的重中之重。

前美國情報官員透露，中國間諜在過去幾十年裡，已滲透台灣政府許多部門，目前正試圖了解拜登政府引導台灣使用某些武器系統、協助秘訓台灣軍隊等詳情，也探索有關美國與亞洲盟友之間軍事合作日益加強的細節。其他官員也表示，中國渴望了解美國戰備情況，因此試圖監視美國各地軍事基地，包括潛入基地、到基地附近拍照或測量電磁等，過去一年裡類似事件約有十餘起，且似乎集中於將在台灣衝突中發揮重要作用的基地。

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