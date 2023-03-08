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    允許政府封殺TikTok！美兩黨議員最新提案 白宮表態支持

    美國兩黨議員7日提出一項最新法案，將賦予總統拜登（Joe Biden）禁止TikTok的權力，而白宮也對此表態支持。（法新社）

    美國兩黨議員7日提出一項最新法案，將賦予總統拜登（Joe Biden）禁止TikTok的權力，而白宮也對此表態支持。（法新社）

    2023/03/08 13:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國兩黨議員在7日公佈一項最新法案，將賦予總統拜登（Joe Biden）禁止中國短影音社群軟體「抖音」國際版「TikTok」的權力。對此，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也於同日表態支持，並會敦促國會盡快將該法案送到總統辦公桌上。

    綜合外媒報導，由民主黨資深參議員華納（Mark Warner）、共和黨議員麥考爾（Michael McCaul），一同提出的最新法案《限制危及資通訊技術安全威脅法案》（Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act，簡稱︰RESTRICT），旨在賦予美國政府權力，阻止某些外國政府利用技術服務，導致美國民眾的敏感數據和國家安全暴露於風險之中。

    華納發表聲明指出，如今人人都在談論的威脅是TikTok、以及它如何讓中共進行監視、或加速惡意影響活動在美國的散佈。同時，他也提到在在TikTok之前，中國的華為（Huawei）和中興通訊（ZTE）也對美國的通訊網絡造成威脅；甚至在更早之前，俄羅斯跨國電腦安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）也威脅到美國政府與企業設備的安全。

    對中國展現強硬立場，是共和黨控制的眾院、以及民主黨佔多數的參院，罕見共同支持的議題之一。蘇利文也發聲明表示，除了白宮讚揚由兩黨跨黨派參議員小組的這項法案，「我們期待著繼續與民主黨人與共和黨人就這項法案進行合作，並敦促國會迅速採取行動，將法案送到總統辦辦公桌上」。

    TikTok目前在全球擁有超過10億用戶，其中美國用戶約有1億，並在年輕族群中成為一種文化流行，讓外界普遍認為是這項法案所針對的明確目標之一。《紐約時報》指出，近日美國、歐洲和加拿大紛紛以安全威脅為由封殺TikTok，但為何各國對這個中國北京「字節跳動」（ByteDance）旗下的應用軟體如此忌諱，追根究柢的主因就是中國政府。

    現今不少西方國家越來越擔心，TikTok及字節跳動可能會把位置資訊等敏感的用戶數據交給中國政府，且中國政府也極有可能利用TikTok的推薦內容，來藉機傳播大量的假消息。華納表示，這項法案讓美國商務部得以對TikTok等構成國安風險的科技技術，施加包括禁止在內的多項限制措施。

    面對這項法案，TikTok發言人歐柏威特（Brooke Oberwetter）則透過聲明表示，自己對美國人未來表達言論自由權利感到擔憂。

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