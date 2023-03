允許政府封殺TikTok！美兩黨議員最新提案 白宮表態支持

美國兩黨議員7日提出一項最新法案,將賦予總統拜登(Joe Biden)禁止TikTok的權力,而白宮也對此表態支持。(法新社)

2023/03/08 13:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國兩黨議員在7日公佈一項最新法案,將賦予總統拜登(Joe Biden)禁止中國短影音社群軟體「抖音」國際版「TikTok」的權力。對此,白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)也於同日表態支持,並會敦促國會盡快將該法案送到總統辦公桌上。

綜合外媒報導,由民主黨資深參議員華納(Mark Warner)、共和黨議員麥考爾(Michael McCaul),一同提出的最新法案《限制危及資通訊技術安全威脅法案》(Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act,簡稱︰RESTRICT),旨在賦予美國政府權力,阻止某些外國政府利用技術服務,導致美國民眾的敏感數據和國家安全暴露於風險之中。

請繼續往下閱讀...

華納發表聲明指出,如今人人都在談論的威脅是TikTok、以及它如何讓中共進行監視、或加速惡意影響活動在美國的散佈。同時,他也提到在在TikTok之前,中國的華為(Huawei)和中興通訊(ZTE)也對美國的通訊網絡造成威脅;甚至在更早之前,俄羅斯跨國電腦安全公司卡巴斯基實驗室(Kaspersky Lab)也威脅到美國政府與企業設備的安全。

對中國展現強硬立場,是共和黨控制的眾院、以及民主黨佔多數的參院,罕見共同支持的議題之一。蘇利文也發聲明表示,除了白宮讚揚由兩黨跨黨派參議員小組的這項法案,「我們期待著繼續與民主黨人與共和黨人就這項法案進行合作,並敦促國會迅速採取行動,將法案送到總統辦辦公桌上」。

TikTok目前在全球擁有超過10億用戶,其中美國用戶約有1億,並在年輕族群中成為一種文化流行,讓外界普遍認為是這項法案所針對的明確目標之一。《紐約時報》指出,近日美國、歐洲和加拿大紛紛以安全威脅為由封殺TikTok,但為何各國對這個中國北京「字節跳動」(ByteDance)旗下的應用軟體如此忌諱,追根究柢的主因就是中國政府。

現今不少西方國家越來越擔心,TikTok及字節跳動可能會把位置資訊等敏感的用戶數據交給中國政府,且中國政府也極有可能利用TikTok的推薦內容,來藉機傳播大量的假消息。華納表示,這項法案讓美國商務部得以對TikTok等構成國安風險的科技技術,施加包括禁止在內的多項限制措施。

面對這項法案,TikTok發言人歐柏威特(Brooke Oberwetter)則透過聲明表示,自己對美國人未來表達言論自由權利感到擔憂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法