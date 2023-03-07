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    TikTok又掀歪風！學生挑戰狂灌混酒 近30人中毒送醫

    「斷片狂飲加侖」是現今在TikTok非常流行的灌酒挑戰。挑戰者會在現場進行混酒，並一口氣喝下1加侖（約3785cc）的伏特加混酒才算挑戰成功。示意圖。（圖擷取自TikTok帳號@kettlebellkel）

    「斷片狂飲加侖」是現今在TikTok非常流行的灌酒挑戰。挑戰者會在現場進行混酒，並一口氣喝下1加侖（約3785cc）的伏特加混酒才算挑戰成功。示意圖。（圖擷取自TikTok帳號@kettlebellkel）

    2023/03/07 23:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校（UMass Amherst）一群學生參加校外派對時，發起了TikTok的灌酒挑戰「斷片狂飲加侖」，卻引發近30名大學生集體酒精中毒，當局更緊急派了28台救護車送醫救治，所幸最後無人死亡。

    《美聯社》報導，有一群學生在本月4日參加校外派對時，攜帶裝有酒精、電解質、調味劑和水等物品，在現場發起了近日流行於TikTok的灌酒挑戰「斷片狂飲加侖」（blackout rage gallons，簡稱為BORG），不料卻引發近30名大學生集體酒精中毒。

    由於中毒的學生過多，現場至少派了28輛救護車，甚至連附近的機構都必須介入提供幫助。麻省警方表示，雖然酒精中毒的學生眾多，但所有人都沒有生命危險，不過根據報告，有2名學生因未成年飲酒而遭逮捕。

    「斷片狂飲加侖」（blackout rage gallons），英文縮寫為「博格」（BORGs），是現今在TikTok非常流行的灌酒挑戰。挑戰者會在現場進行混酒，並一口氣喝下至少1加侖（約3785cc）的伏特加混酒才算挑戰成功。不過，卻因許多人在喝到一半時就不勝酒力當場斷片，引起許多人的好奇，紛紛加入挑戰。

    麻州大學阿默斯特分校表示，此次事件為該校首次發現學生在校外派對時發起BORG挑戰，並將對周末舉行的派對活動進行評估，也將採取措施改善飲酒教育課程。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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