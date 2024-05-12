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野貓入侵古巴！ 珍稀鱷魚寶寶慘遭毒手

古巴鱷被認定是「極度瀕危物種」，目前全球現存約僅剩3000隻，圖為古巴鱷寶寶。（路透資料照）

古巴鱷被認定是「極度瀕危物種」，目前全球現存約僅剩3000隻，圖為古巴鱷寶寶。（路透資料照）

2024/05/12 12:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《生活科學》（LiveScience）網站5月10日報導，近年來，野貓對野生動物的危害日益受到關注，最新研究指出，古巴的野貓可能威脅到極度瀕危的古巴鱷（Crocodylus rhombifer）的生存。

據報導，古巴鱷是一種僅棲息於古巴薩帕塔沼澤（Zapata Swamp）和拉尼爾沼澤（Lanier Swamp）的珍稀物種。牠們擁有獨特的骨骼構造，例如眼睛後方的骨脊，以及異常好奇且具侵略性的性格，甚至能夠從水中高高躍起。

美國自然歷史博物館（American Museum of Natural History）比較基因組學研究所名譽主任阿馬托（George Amato）是一位古巴鱷專家，他指出，古巴鱷代表著「非常古老的進化譜系」，在當地生態系統中扮演著重要的角色。自1990年代以來，阿馬托就一直致力於古巴鱷的研究工作。

古巴鱷被認定是「極度瀕危物種」，目前，野生古巴鱷的數量估計僅剩3000隻左右，因此人類正積極採取措施增加其數量。薩帕塔沼澤鱷魚繁殖場（Zapata Swamp Crocodile Breeding Farm）是世界上最大的古巴鱷繁殖機構，每年都會將約500隻人工繁殖的古巴鱷放歸沼澤，希望牠們能夠茁壯成長並繁衍後代。

然而，根據4月19日發表於《爬蟲學筆記》（Herpetology Notes）期刊上的一篇文章，薩帕塔沼澤鱷魚繁殖場在2022年10月至11月期間遭受了一系列掠食性攻擊，造成145隻4個月大的幼鱷死亡。文章作者、生物學家佩雷斯-弗萊塔斯（Etiam Pérez-Fleitas）和索薩-羅德里格斯（Gustavo Sosa-Rodriguez）提供的證據表明，野貓是這些攻擊事件的罪魁禍首。

研究人員發現，鱷魚圍欄附近留下了可疑的痕跡和貓毛。此外，攝影機陷阱也捕捉到至少1隻貓進入鱷魚圍欄的畫面。有一次，繁殖場工作人員目睹幾隻貓在附近啃食某種東西，走近一看才發現是「鱷魚碎片」。更重要的是，在7隻野貓被捕獲並移出該地區1個月後，攻擊事件就停止了。

佩雷斯-弗萊塔斯表示：「我們沒有發現其他掠食者出現在這些圍欄中的證據。」

阿馬托和佩雷斯-弗萊塔斯都認為，野貓並不會對古巴鱷的生存構成致命威脅，因為這些攻擊事件發生在人工環境下。畢竟，幼鱷在野外並不會像在繁殖場那樣被大量圈養在封閉的區域內。

然而，這項研究結果凸顯了一個重要的問題：外來入侵物種對生態環境的破壞力不容小覷。野貓被列為「全球百大入侵外來物種」中的第38名，估計每年在美國造成數十億隻鳥類和哺乳動物死亡，並且與全球許多物種的滅絕有關。為了減輕野貓對原生生態系統造成的損害，一些組織和政府採取了誘捕、射殺和毒殺等措施，但這些方法也引發了不少爭議。

鑑於野貓的潛在威脅，佩雷斯-弗萊塔斯表示，他和他的同事正在「監測古巴鱷棲息地，以評估野貓的數量」。如果野貓的數量不多，那麼絕育雄貓可能足以保護鱷魚。然而，佩雷斯-弗萊塔斯補充說：「在野貓數量眾多的地區，我們建議採取撲殺的方式來減少牠們的數量，然後再進行絕育。」

古巴薩帕塔沼澤鱷魚繁殖場（Zapata Swamp Crocodile Breeding Farm），是世界上最大的古巴鱷繁殖機構。（路透資料照）

古巴薩帕塔沼澤鱷魚繁殖場（Zapata Swamp Crocodile Breeding Farm），是世界上最大的古巴鱷繁殖機構。（路透資料照）

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