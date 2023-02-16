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    日男跳下鐵軌只為「拍TikTok熱舞」 網傻眼︰腦袋是有多空？

    有名日本男子為拍攝TikTok影片，竟直接從火車月台跳到鐵軌上跳舞，引發無數網友撻伐。（圖擷取自@Usa17Alice推特）

    有名日本男子為拍攝TikTok影片，竟直接從火車月台跳到鐵軌上跳舞，引發無數網友撻伐。（圖擷取自@Usa17Alice推特）

    2023/02/16 19:06

    〔即時新聞／綜合報導〕日本多家知名餐飲業者飽受不少惡劣的TikTok用戶拍攝惡作劇影片之苦，引發衛生安全疑慮，這股歪風更導致店家生意大幅下滑。然而最近又傳出，有日本男子為拍攝TikTok影片，竟直接從火車月台跳到鐵軌上跳舞，引發網友撻伐。

    Twitter名為「Alice Patrick J.Elsie Kennedy」的日本網友11日分享一段TikTok影片，只見片中有個身穿白衣男子趁著火車還沒進站時，從月台跳下鐵軌，不斷搖擺身體、愉快熱舞，月台上的友人負責拍下整個過程。

    影片曝光後已超過220萬人流覽，片中男子不顧自身與他人安危的危險行徑，讓不少網友紛紛留言痛批，「怎麼還有啊？」、「您的達爾文獎正在路上」、「這腦袋是有多空？」、「交通危險罪成立」、「最近這種人真得越來越多」、「他真很想體驗在鐵軌上站觸電身亡？」、「哪天有人在抖音拍『藍鯨遊戲』我也不會意外了」。

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