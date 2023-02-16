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    TikTok「偷車挑戰」鬧出8條人命！ 全美830萬輛車緊急更新防盜功能

    近期TikTok瘋傳「偷車挑戰」，導致導致全美的韓系汽車現代（Hyundai）和KIA失竊案劇增，甚至造成8人喪命。示意圖。（美聯社）

    近期TikTok瘋傳「偷車挑戰」，導致導致全美的韓系汽車現代（Hyundai）和KIA失竊案劇增，甚至造成8人喪命。示意圖。（美聯社）

    2023/02/16 15:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」再掀歪風，近期TikTok瘋傳「偷車挑戰」，導致全美的韓系汽車現代（Hyundai）和KIA失竊案劇增，甚至造成8人喪命。目前美國多家保險公司拒絕接受這些車主的投保，而遭TikTok挑戰針對的2家車廠，也因此被迫推出最新防盜功能，並讓超過830萬輛車免費升級。

    綜合外媒報導，TikTok近期有大量用戶發起「起亞男孩」（#Kia Boys）與「現代汽車男孩」（#Hyundai Boys）為名的「偷車挑戰」，為拍攝者教人如何偷竊南韓的起亞與現代這2家車廠，在2015年至2019年生產以傳統轉鑰匙方式發動、沒有發動機防盜鎖止系統的車輛。

    這項TikTok挑戰立即吸引大批青少年爭相效仿，更導致全美颳起偷竊2家韓系汽車的歪風，不但讓大量車主愛車失竊，且因失竊案件數量過多，美國兩大保險公司State Farm和Progressive因而對此限制或拒絕理賠。另外，根據NHTSA的統計，官方接獲14起因「偷車挑戰」導致的車禍通報，更有8人因此在車禍中喪命。

    美國國家公路交通管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）今日宣布，那些被TikTok「偷車挑戰」鎖定的南韓現代汽車和KIA汽車，全美有超過830萬輛屬於「高風險」的車輛，目前2家車廠已推出全新防盜功能的軟體，包括380萬輛現代和450萬輛KIA汽車，可以到車廠進行免費升級。

    此外，美國財經媒體《CNBC》日前曾報導，伊利諾州庫克郡（Cook County）警長達特（Tom Dart）曾表示轄區內的竊盜案增加了800%；佛羅里達州聖彼得堡（St. Petersburg）則在去年7月到9月傳出的竊車案件，超過1/3和TikTok挑戰活動有關。

    而據美國網路媒體《Axios》報導，西雅圖市檢察官戴維森（Ann Davison）指出竊車問題越來越嚴重，2022年7月的遭竊車輛年比飆升至620%，他也在上個月向地方法院提出訴訟，指控現代和起亞汽車製造商「未能配備防盜科技」。

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