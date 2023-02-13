TikTok執行長稱禁止自己小孩玩抖音 網轟「別人的孩子死不完」

中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」，其執行長周受資（Shou Zi Chew）的先前上節目時透露，他不允許自己的孩子們使用TikTok。（彭博）

2023/02/13 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」，自上市以來便風波不斷，不僅引起多國資安疑慮，平台上流行的各種危險挑戰，更導致不少年輕用戶因此受傷甚至死亡。TikTok執行長先前上節目受訪時表示，自己不允許自己的孩子們玩抖音，並聲稱是因為「年紀太小」，言論一出，在網上引起一片譁然。

綜合外媒報導，中國北京「字節跳動」（ByteDance）有限公司旗下的短影音平台TikTok，其執行長周受資（Shou Zi Chew）的曾在去年接受《紐約時報》邀請，參加一場有關TikTok的訪談節目。節目主持人在談話中，得知周受資育有2個分別8歲和6歲孩子，於是詢問他是否會讓自己的孩子使用TikTok，周受資則表示，「沒有，他們還太小了」。

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接著周受資藉此聲稱，TikTok的機制並不會讓低於13歲的用戶使用，也不會鼓勵家長給孩子使用，「如果在美國，你的年紀未滿13歲，你會看到一個限制版的抖音，然後在其他國家，我們也不會讓低於13歲的用戶使用」，並指出如果家中有青少年在使用抖音，家長可到設定的地方進行相關限制，之後就會有很多工具讓家長管理孩子所能觀看到的內容。

這段節目在播出後，立即引起無數網友熱議紛紛，然而討論內容以抨擊周受資「自相矛盾」的言論居多，「公司代言人真的什麼鬼話都講得出來」、「小孩都直接用家長的帳號看有差嗎？」、「記住我的話，販毒者從不會去主動吸毒」、「直白翻譯︰我家的孩子都是寶，但別人的孩子死不完」、「像TikTok這種規模公司，一定會有各種規避風險的設置和說辭」。

甚至連不少TikTok用戶也紛紛拍影片開嗆，「我就認識有5歲就在玩抖音的小孩喔」、「我自己在使用TikTok後，就發誓永遠不會讓我的孩子使用這個軟體」、「這平台超多愚蠢的父母利用小孩拍片賺錢好嗎」、「可悲的是，TikTok其實並沒有足夠嚴謹的檢查機制，而且孩子們會撒謊，販毒者也會撒謊」、「如果連TikTok的CEO都不讓自己的孩子使用TikTok，也許是時候讓我們重新評估自己的使用情況了」。

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