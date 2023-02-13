為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    TikTok執行長稱禁止自己小孩玩抖音 網轟「別人的孩子死不完」

    中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」，其執行長周受資（Shou Zi Chew）的先前上節目時透露，他不允許自己的孩子們使用TikTok。（彭博）

    中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」，其執行長周受資（Shou Zi Chew）的先前上節目時透露，他不允許自己的孩子們使用TikTok。（彭博）

    2023/02/13 17:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」，自上市以來便風波不斷，不僅引起多國資安疑慮，平台上流行的各種危險挑戰，更導致不少年輕用戶因此受傷甚至死亡。TikTok執行長先前上節目受訪時表示，自己不允許自己的孩子們玩抖音，並聲稱是因為「年紀太小」，言論一出，在網上引起一片譁然。

    綜合外媒報導，中國北京「字節跳動」（ByteDance）有限公司旗下的短影音平台TikTok，其執行長周受資（Shou Zi Chew）的曾在去年接受《紐約時報》邀請，參加一場有關TikTok的訪談節目。節目主持人在談話中，得知周受資育有2個分別8歲和6歲孩子，於是詢問他是否會讓自己的孩子使用TikTok，周受資則表示，「沒有，他們還太小了」。

    接著周受資藉此聲稱，TikTok的機制並不會讓低於13歲的用戶使用，也不會鼓勵家長給孩子使用，「如果在美國，你的年紀未滿13歲，你會看到一個限制版的抖音，然後在其他國家，我們也不會讓低於13歲的用戶使用」，並指出如果家中有青少年在使用抖音，家長可到設定的地方進行相關限制，之後就會有很多工具讓家長管理孩子所能觀看到的內容。

    這段節目在播出後，立即引起無數網友熱議紛紛，然而討論內容以抨擊周受資「自相矛盾」的言論居多，「公司代言人真的什麼鬼話都講得出來」、「小孩都直接用家長的帳號看有差嗎？」、「記住我的話，販毒者從不會去主動吸毒」、「直白翻譯︰我家的孩子都是寶，但別人的孩子死不完」、「像TikTok這種規模公司，一定會有各種規避風險的設置和說辭」。

    甚至連不少TikTok用戶也紛紛拍影片開嗆，「我就認識有5歲就在玩抖音的小孩喔」、「我自己在使用TikTok後，就發誓永遠不會讓我的孩子使用這個軟體」、「這平台超多愚蠢的父母利用小孩拍片賺錢好嗎」、「可悲的是，TikTok其實並沒有足夠嚴謹的檢查機制，而且孩子們會撒謊，販毒者也會撒謊」、「如果連TikTok的CEO都不讓自己的孩子使用TikTok，也許是時候讓我們重新評估自己的使用情況了」。

    @revelloughlin Interesting rule from the ceo of tiktok. It almost seems contradictory, what do you think? ???? #greenscreenvideo ♬ original sound - Revel Loughlin

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    火線熱話題》惡搞壽司郎後再爆「吞藥挑戰」！揪抖音亂象最大元凶是它
    2023/02/04 19:58

    火線熱話題》惡搞壽司郎後再爆「吞藥挑戰」！揪抖音亂象最大元凶是它
    墨西哥小學生看Tiktok嘗試「鎮定劑挑戰」 15人服藥後全送醫
    2023/02/03 10:46

    墨西哥小學生看Tiktok嘗試「鎮定劑挑戰」 15人服藥後全送醫

    長榮大學週邊機能多樣化 生活所需一應俱全
    資安疑慮不斷 TikTok執行長將出席美國會澄清
    2023/01/31 16:05

    資安疑慮不斷 TikTok執行長將出席美國會澄清
    又是因TikTok而死！12歲女童遭同學強迫直播「昏迷挑戰」窒息亡
    2023/01/22 22:23

    又是因TikTok而死！12歲女童遭同學強迫直播「昏迷挑戰」窒息亡

    景氣連兩藍 統一台股基金進場好時機
    歐盟警告TikTok 不做到「這件事」不排除「全面制裁」
    2023/01/21 00:00

    歐盟警告TikTok 不做到「這件事」不排除「全面制裁」
    抖音玩出「毛病」！全身抽搐、嘶吼 醫︰僅20％能完全康復
    2022/08/02 21:28

    抖音玩出「毛病」！全身抽搐、嘶吼 醫︰僅20％能完全康復
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播