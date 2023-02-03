墨西哥小學生看Tiktok嘗試「鎮定劑挑戰」 15人服藥後全送醫

墨西哥15名小學生近期集體跳戰Tiktok「鎮定劑挑戰」，看誰服用藥物後是最後一個睡著，未料15人服用後全數送醫。（圖擷取自「traficozmg」Tiktok、本報合成）

2023/02/03 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕社群軟體「抖音」（TikTok）上市後吸引大量年輕族群使用，部分民眾為尋求高瀏覽量嘗試危險挑戰，不時傳出傷亡意外。墨西哥15名小學生近期集體進行「鎮定劑挑戰」，即服用藥物後看誰最後一個睡著，未料15人服藥後皆緊急送醫，消息曝光引起當局敦促家長監督孩子使用社群平台的狀況。

綜合外媒報導，墨西哥中北部瓜納華托市（Guanajuato）15名小學生在Tiktok看到當地流行的「鎮定劑挑戰」影片，亦即服用鎮定劑後，參與者中誰可以保持清醒最長時間為贏家。這15名小學生決定於上月30日共同挑戰，沒想到全部送醫急救，消息曝光引起當地政府與民眾高度關注。

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這15名學生就讀五或六年級，因未成年沒有對外公開詳細資訊，媒體也未透露他們如何取得鎮定劑。

墨西哥衛生部於15名小學生事故發生前幾天曾提出全國警告，指出鎮定劑挑戰很危險，卻仍有民眾嘗試，甚至未持處方籤採購鎮定劑。

瓜納華托市長納瓦羅（Alejandro Navarro）表示，對於發生這樣意外感到遺憾，並呼籲家長應該監督小孩使用社群媒體的狀況，甚至認為兒童不該擁有社群媒體帳號。

這起15名小學生濫用鎮定劑意外並非先例，數週前墨西哥城有8名學生因濫用鎮定劑生病，蒙特雷也有3名中學生嘗試鎮定劑挑戰後送醫。

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