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台南退休刑警開的餐廳清晨傳槍響 嫌犯開1槍2人中彈

黃姓男子自稱是生意人，沒有黑道背景。（民眾提供）

黃姓男子自稱是生意人，沒有黑道背景。（民眾提供）

2024/06/07 16:52

〔記者王捷／台南報導〕台南一位刑警退休後盤下酒家改開餐廳，不少黑白兩道都來捧場，今天清晨5點傳出槍響，一位黃姓酒客喝醉了不滿太吵，在打烊後又返店拿出改造手槍在店外開了一槍，導致一名員工中槍，接著子彈沒有停，打在退休警的兒子洪男頭部，警四分局今早10點到黃男家中逮人，順利取出改造手槍、一顆子彈。

今天清晨5點多，中華西路上「金都餐廳」傳出槍擊，原來黃男喝醉後不滿店內太吵，與其他酒客吵架，他不滿店家沒有勸阻其他酒客喧嘩，自認店家沒有善盡社會責人，因此離開後又折返回到已經關門休息的餐廳，持槍射擊餐廳鐵捲門，結果一顆子彈打到兩人，當他想開第二槍時，所幸卡彈。

年過60的黃男在開槍後迷迷糊糊回家睡覺，豈料今天早上10點多一覺醒來，發現一堆訊息、未接來電，告訴黃男打到人，他想投案，但沒想到他的身分早就被警方鎖定，他才一開門，就被在門外埋伏的警員逮捕，黃男的說法與其他擁槍嫌犯的說法相同，都聲稱改造手槍是死去朋友寄放，訊後警方將黃男移送法辦。

據了解，「金都餐廳」的前身是「桃花紅」為台南沒落的酒家，而當時盤下酒家的刑警是小琉球人，會將餐廳取名「金都」，是以小琉球名廟，「南山巖王母宮金都府」為名。

這位退休刑警在未當警察前，曾跟著家人跑船，某次黑夜出船不慎落海，後來獲救，認為神明有保佑他，這次他的兒子被子彈碎片擊中頭部，他也相當慶幸，應是冥冥中有人守護他。

警方起出黃男犯案用的改造手槍。（警方提供）

警方起出黃男犯案用的改造手槍。（警方提供）

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