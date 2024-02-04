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川普時期政府官員 驚傳在華府遭劫車歹徒殺害

川普總統時期的美國商品期貨交易委員會營運長吉爾，在華盛頓特區遭劫車歹徒開槍殺害。華府警察示意圖。（美聯社）

川普總統時期的美國商品期貨交易委員會營運長吉爾，在華盛頓特區遭劫車歹徒開槍殺害。華府警察示意圖。（美聯社）

2024/02/04 11:35

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普總統時期的美國商品期貨交易委員會營運長吉爾（Mike Gill），驚傳1月29日下午5時45分在華盛頓特區遭劫車歹徒開槍擊中，送醫搶救後仍於2月3日傳出傷重不治的消息。

《福斯新聞》報導，吉爾目前在非營利組織住房政策委員會資本市場擔任副總裁，當天遭28歲的兇嫌康寧漢（Artell Cunningham）闖入車內並開槍，康寧漢之後又試圖劫走其他車輛，過程中殺害35歲男子巴斯克斯（Alberto Vasquez）。

吉爾妻子克里斯蒂娜（Kristina）向媒體證實吉爾的死訊，商品期貨交易委員會前主席吉安卡洛（Christopher Giancarlo）悲痛表示，用言語無法表達失去優秀同事和珍貴朋友的哀傷。

華盛頓特區近年來的劫車事件頻傳，引起居民的不滿與擔憂，甚至連民主黨籍聯邦眾議員庫拉爾（Henry Cuellar）也在去年10月被持槍歹徒劫車。

華府警方資料顯示，去年1月到11月轄區內共有908起劫車案，其中77％涉及槍枝。 從今年1月1日至今為止，轄區已收到53起劫車通報，其中53％涉及槍械，只有10起已經結案。

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