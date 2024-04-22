中國上海正妹律師月薪2.4萬 網瘋傳跑去做性暗示主播

中國上海女律師每月薪水只有5500人民幣，難以養活自己，網瘋傳她跑去做「擦邊（性暗示）」主播。（圖擷自bilibili）

2024/04/22 11:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海一名容貌姣好的女律師，每月薪水只有5500人民幣（約新台幣2.4萬元），在入不敷出的情況下透過直播賺取外快，孰料網路上瘋傳她是以「擦邊（性暗示）」內容獲得關注，對此女律師已拍攝影片澄清。

從中國影音平台bilibili（嗶哩嗶哩）可以看到，這名女律師粉絲一共有60多萬，頻道內的影片主要是在做各種判例、法律知識分享，中間會穿插挑逗性舞蹈吸引網友觀看。

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女律師近來在同行抱怨職場時，留言直指「去做擦邊直播吧，我律師月入5K直播收入2W（約新台幣9萬）左右，沒有直播，我在上海活不下去笑死」，隨即引起關注並瘋傳她是「擦邊主播」，同時還指稱她已經38歲而且結婚了。

對此，女律師在個人頻道上傳影片，語帶哽咽地強調那則留言只是一句玩笑話，而且她實際年齡是25歲，平常直播時主要是為粉絲解答法律問題和情感疑惑，跳的舞蹈也是抖音上的熱門舞蹈，絕對沒有「擦邊」。

女律師指出，她是河南省焦作市修武縣17屆縣高考（大學考試）文科狀元，畢業於華東理工大學，在校期間是學校舞蹈團團長，2021年報考復旦大學法律碩士班但落榜，不過沒多久就通過了法律職業資格考試。

女律師說，她在2022年6月進入律師行業，實習律師薪水為4500人民幣（約新台幣2萬元），後來轉正成為授薪律師月薪5500人民幣，交完房租所剩無幾，因此她就白天工作、晚上直播或剪影片，2年時間做到60萬粉絲，幾乎放棄了所有休閒時間。

女律師表示，有部分同行和自媒體根據網路上的流言斷章取義，向司法局和律師協會舉報她影響律師形象，她所任職的律師事務所主任為此還不斷詢問此事，並要求她把分享法律知識但穿插舞蹈的影片刪掉。

女律師說，由於有部分影片是接了廣告，按照廣告商要求半年內無法刪除，因此目前還無法處理爭議影片。女律師透露，受到這波輿論影響她已經有3天沒有睡覺了，讓她感嘆沒想到做些新穎的法律分享影片會有那麼大的爭議。

中國網友看到女律師的影片後議論紛紛，有人認為「去做擦邊直播」是女律師自己說的，怪不得別人；但也有人覺得女律師的舞蹈尺度並不過分，說是「擦邊」有點太超過了；不少網友則表示由於律師的職業身分，言行舉止真的還是要注意一下。

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