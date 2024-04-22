為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國上海正妹律師月薪2.4萬 網瘋傳跑去做性暗示主播

中國上海女律師每月薪水只有5500人民幣，難以養活自己，網瘋傳她跑去做「擦邊（性暗示）」主播。（圖擷自bilibili）

中國上海女律師每月薪水只有5500人民幣，難以養活自己，網瘋傳她跑去做「擦邊（性暗示）」主播。（圖擷自bilibili）

2024/04/22 11:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海一名容貌姣好的女律師，每月薪水只有5500人民幣（約新台幣2.4萬元），在入不敷出的情況下透過直播賺取外快，孰料網路上瘋傳她是以「擦邊（性暗示）」內容獲得關注，對此女律師已拍攝影片澄清。

從中國影音平台bilibili（嗶哩嗶哩）可以看到，這名女律師粉絲一共有60多萬，頻道內的影片主要是在做各種判例、法律知識分享，中間會穿插挑逗性舞蹈吸引網友觀看。

女律師近來在同行抱怨職場時，留言直指「去做擦邊直播吧，我律師月入5K直播收入2W（約新台幣9萬）左右，沒有直播，我在上海活不下去笑死」，隨即引起關注並瘋傳她是「擦邊主播」，同時還指稱她已經38歲而且結婚了。

對此，女律師在個人頻道上傳影片，語帶哽咽地強調那則留言只是一句玩笑話，而且她實際年齡是25歲，平常直播時主要是為粉絲解答法律問題和情感疑惑，跳的舞蹈也是抖音上的熱門舞蹈，絕對沒有「擦邊」。

女律師指出，她是河南省焦作市修武縣17屆縣高考（大學考試）文科狀元，畢業於華東理工大學，在校期間是學校舞蹈團團長，2021年報考復旦大學法律碩士班但落榜，不過沒多久就通過了法律職業資格考試。

女律師說，她在2022年6月進入律師行業，實習律師薪水為4500人民幣（約新台幣2萬元），後來轉正成為授薪律師月薪5500人民幣，交完房租所剩無幾，因此她就白天工作、晚上直播或剪影片，2年時間做到60萬粉絲，幾乎放棄了所有休閒時間。

女律師表示，有部分同行和自媒體根據網路上的流言斷章取義，向司法局和律師協會舉報她影響律師形象，她所任職的律師事務所主任為此還不斷詢問此事，並要求她把分享法律知識但穿插舞蹈的影片刪掉。

女律師說，由於有部分影片是接了廣告，按照廣告商要求半年內無法刪除，因此目前還無法處理爭議影片。女律師透露，受到這波輿論影響她已經有3天沒有睡覺了，讓她感嘆沒想到做些新穎的法律分享影片會有那麼大的爭議。

中國網友看到女律師的影片後議論紛紛，有人認為「去做擦邊直播」是女律師自己說的，怪不得別人；但也有人覺得女律師的舞蹈尺度並不過分，說是「擦邊」有點太超過了；不少網友則表示由於律師的職業身分，言行舉止真的還是要注意一下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女網紅控遭竊錄散佈猥褻影片求償600萬 色情網站業者判賠36萬
2024/04/09 10:42

女網紅控遭竊錄散佈猥褻影片求償600萬 色情網站業者判賠36萬
韓女團成員智秀改當直播主 4小時賺進7.4萬元！
2024/02/27 17:49

韓女團成員智秀改當直播主 4小時賺進7.4萬元！

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
狂粉斗內150萬選秀冠軍女歌手 吃醋翻臉竟嗆PO露奶照
2024/03/09 15:27

狂粉斗內150萬選秀冠軍女歌手 吃醋翻臉竟嗆PO露奶照
新加坡美女直播主高雄街頭被怪婦砸蛋！ 警方抓包「自導自演」
2024/02/24 16:30

新加坡美女直播主高雄街頭被怪婦砸蛋！ 警方抓包「自導自演」

女星賴慧如狠甩嬸味　曬超嫩少女肌網驚呆
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播