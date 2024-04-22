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美擬制裁以軍「猶大永恆營」 納坦雅胡嗆：將竭盡全力抗爭

美國傳出將制裁以色列國防軍旗下的猶太教極端正統派部隊「猶大永恆營」，以色列總理納坦雅胡表示，他反對因涉嫌侵犯人權而制裁任何以色列軍事單位。圖為「猶大永恆營」士兵。（法新社）

美國傳出將制裁以色列國防軍旗下的猶太教極端正統派部隊「猶大永恆營」，以色列總理納坦雅胡表示，他反對因涉嫌侵犯人權而制裁任何以色列軍事單位。圖為「猶大永恆營」士兵。（法新社）

2024/04/22 12:02

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國網路媒體Axios於20日揭露，美國將制裁以色列國防軍（IDF）旗下的猶太教極端正統派部隊「猶大永恆營」（Netzah Yehuda），原因是該營成員過去駐紮約旦河西岸時侵犯人權。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）21日表示，他反對因涉嫌侵犯人權而制裁任何以色列軍事單位。

綜合外媒報導，納坦雅胡在一份聲明指出：「如果有人認為他們可以制裁以色列某個部隊，我將會竭盡全力與其抗爭。」以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在聲明中表示：「任何批評整個部隊的企圖都會給以色列國防軍的行動蒙上沉重的陰影，這對於合作夥伴和朋友來說並非正確的道路。」

以色列國防軍表示，「猶大永恆營」士兵正在參加加薩地帶的戰爭，該營按照以色列國防軍道德準則專業且勇敢地展開行動，並充分遵守國際法，若該單位受到制裁，以軍將以務實方式調查。

以色列前國防部長、戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）21日表示，他和美國國務卿布林肯通話，要求美方重新考慮此事，強調任何此類制裁都是錯誤的，因為此舉會損害以色列在戰爭期間的合法性，這些制裁並不合理，以色列擁有獨立的司法體系，以及遵守國際法的軍隊。

美國國務院透過聲明表示，布林肯與甘茨、葛朗特討論了以色列的安全、確保加薩衝突不蔓延的努力，以及立即停火和增加提供對加薩居民人道主義援助的必要性，不過美方在聲明並沒有提及制裁。

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