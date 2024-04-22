為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

伊拉克民兵「真主黨旅」 發射逾5枚火箭轟炸美軍敘利亞基地

伊朗支持的伊拉克民兵組織「真主黨旅」21日向敘利亞東北部一座美軍基地發動空襲。圖為該組織旗幟。（路透資料照）

伊朗支持的伊拉克民兵組織「真主黨旅」21日向敘利亞東北部一座美軍基地發動空襲。圖為該組織旗幟。（路透資料照）

2024/04/22 13:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕數名伊拉克消息人士、1名美國官員均證實，21日至少有5枚火箭自伊拉克舒馬（Zumar）向敘利亞東北部一座美軍基地發動空襲。

據《路透》報導，此為伊朗支持的伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）自2月初以來，首次對美軍發動攻擊。一天前，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）才結束了訪美行程，他在白宮與美國總統拜登會晤。

真主黨旅在Telegram上表明，該組織眼見以美國為首的聯軍未有退出伊拉克的跡象後，決定恢復攻擊行動。

1名不具名的美國官員指出，伊拉克民兵向位於敘利亞境內魯馬林（Rumalyn）的聯軍基地，發射了超過5枚火箭，但沒有造成人員傷亡。

這位官員稱其為「失敗的火箭襲擊」，但目前尚無法確認火箭是否被成功攔截，亦無法確認該基地是否正是本次襲擊目標。

美國官員透露，以美國為首的聯軍隨即派出1架軍機，對發射火箭地區展開反擊。

2名伊拉克消息人士和1名伊國軍官表示，1輛裝載火箭發射器的卡車殘骸已被扣押，初步調查顯示卡車遭空襲摧毀。

伊拉克軍官說：「我們正與駐伊拉克聯軍聯繫，分享有關本次襲擊的情報。」

伊國官方機構「伊拉克安全媒體小組」（Iraqi Security Media Cell）21日發出聲明，稱伊拉克軍隊已針對肇事者發起了「廣泛的搜索和調查行動」，並承諾將犯嫌繩之以法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拜登誓言報復 伊朗警告「果斷回應任何攻擊行動」
2024/01/31 14:18

拜登誓言報復 伊朗警告「果斷回應任何攻擊行動」
伊朗也有份！ 美軍將打擊伊拉克、敘利亞境內目標
2024/02/02 09:07

伊朗也有份！ 美軍將打擊伊拉克、敘利亞境內目標

文化部「庄頭劇場」首演 紙風車嘉義大林開跑
美空襲伊拉克敘利亞 親伊朗85個目標
2024/02/04 05:30

美空襲伊拉克敘利亞 親伊朗85個目標
駐約旦美軍遇襲拜登揚言報復 伊朗總統：會「強烈回應」
2024/02/02 20:52

駐約旦美軍遇襲拜登揚言報復 伊朗總統：會「強烈回應」

徜徉De Beers 非凡創藝之旅
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播