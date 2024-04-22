伊拉克民兵「真主黨旅」 發射逾5枚火箭轟炸美軍敘利亞基地

伊朗支持的伊拉克民兵組織「真主黨旅」21日向敘利亞東北部一座美軍基地發動空襲。圖為該組織旗幟。（路透資料照）

2024/04/22 13:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕數名伊拉克消息人士、1名美國官員均證實，21日至少有5枚火箭自伊拉克舒馬（Zumar）向敘利亞東北部一座美軍基地發動空襲。

據《路透》報導，此為伊朗支持的伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）自2月初以來，首次對美軍發動攻擊。一天前，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）才結束了訪美行程，他在白宮與美國總統拜登會晤。

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真主黨旅在Telegram上表明，該組織眼見以美國為首的聯軍未有退出伊拉克的跡象後，決定恢復攻擊行動。

1名不具名的美國官員指出，伊拉克民兵向位於敘利亞境內魯馬林（Rumalyn）的聯軍基地，發射了超過5枚火箭，但沒有造成人員傷亡。

這位官員稱其為「失敗的火箭襲擊」，但目前尚無法確認火箭是否被成功攔截，亦無法確認該基地是否正是本次襲擊目標。

美國官員透露，以美國為首的聯軍隨即派出1架軍機，對發射火箭地區展開反擊。

2名伊拉克消息人士和1名伊國軍官表示，1輛裝載火箭發射器的卡車殘骸已被扣押，初步調查顯示卡車遭空襲摧毀。

伊拉克軍官說：「我們正與駐伊拉克聯軍聯繫，分享有關本次襲擊的情報。」

伊國官方機構「伊拉克安全媒體小組」（Iraqi Security Media Cell）21日發出聲明，稱伊拉克軍隊已針對肇事者發起了「廣泛的搜索和調查行動」，並承諾將犯嫌繩之以法。

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