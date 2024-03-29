台南角頭住處遭開槍 逮4嫌槍手收押

歸仁警方在槍手藏匿處查獲作案用的長、短槍各一把及子彈卅七發。（警方提供）

2024/03/29 05:30

30年前槍殺東門幫大哥曾順芳聲名大噪

〔記者劉婉君／台南報導〕卅年前因槍殺東門幫大哥曾順芳而聲名大噪的台南市歸仁區六十三歲李姓角頭，住家大門於十二日凌晨遭人持槍射擊，但因槍枝卡彈，槍手僅成功擊發一槍後離去，事後雖二度企圖返回現場補開槍，但還來不及行動，就被歸仁警方逮捕，四名嫌犯落網，鄭姓槍手及駕車的黃嫌羈押禁見中。

李姓角頭因槍殺曾順芳被依殺人罪嫌判處無期徒刑，服刑十二年半假釋出獄後經營塑膠工廠並跨足土地開發，二○一六年曾於游泳後返家途中，遭槍手伏擊，身中二槍，幸運逃過死劫；去年六月公司大門又遭人連開十七槍，槍手到案後供稱是因為土地債務糾紛，十一月又被人在家門口尿尿挑釁，本月十二日再傳住家大門被人持槍射擊。

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十二日清晨五時左右，李姓角頭在住家庭院運動，四十歲鄭嫌持一把長槍及一把短槍，搭廿九歲黃嫌駕駛車輛，開車至李男的住家前從車上開槍後快速逃逸，與接應的四十五歲陳嫌換車後，再逃至屏東佳冬鄉藏匿。

歸仁警方獲報後，十四日下午於佳冬地區逮捕鄭、黃、陳等三嫌，查獲作案用的長槍一把、短槍一把、子彈卅七顆，另於高雄鳳山區帶回廿七歲楊姓車主。鄭嫌應訊時，對於槍枝來源說詞含糊，也不說明犯案動機。

跨足土地開發 去年公司也遭槍擊

據了解，李姓角頭去年十一月與土方業者有工程糾紛，被綽號「阿傑」的男子率眾嗆聲，並於李男的家門口尿尿挑釁，隔月阿傑投資的遊藝場與桌遊店遭砸。至於該起槍擊案是否與去年六月槍擊案、十一月「尿尿事件」有關？警方表示，目前無相關證據可以連結。

台南歸仁李姓角頭住家大門遭槍擊，歸仁警方逮捕鄭姓槍手等四嫌。（警方提供）

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