抓準天氣轉好瞬間救人 南三段「骨折女」獲直昇機吊掛就醫

空勤直昇機將南三段受傷的女山友吊掛下山，並降落台中清泉崗機場後準備送醫情形。（圖由南投縣消防局提供）

2024/04/27 15:46

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣消防局與空勤直昇機攜手合作，把握今日上午11點左右，天候短暫放晴轉好的空隙機會，直昇機再度升空，終將攀登南三段摔傷骨折的劉姓女山友（57歲）順利吊掛下山，並在台中清泉崗機場降落後，立即將劉女送往醫院治療。

南投縣消防局說，來自北部的劉女與友人共11人，4月20日從花蓮縣瑞穗入山挑戰南三段，預計明（28）日從南投縣信義鄉郡大林道下山，惟來到信義鄉無雙溫泉山域時，劉女因天雨路滑不慎摔落邊坡，造成身體多處骨折，急需送醫救援。

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儘管因鋒面一波接一波到來，今早還一度因雲層太厚，能見度不佳，致直昇機奧援作業受影響，但消防局與林業保育署南投分署組成的4人救援隊，仍先徒步出發展開救援勤務。

不過，因郡大林道1.8K處受餘震及豪雨而出現大規模坍方及落石，若單靠徒步救援至少須多耗時3天以上時間，考量搜救人員及傷者安危，也精準掌握天氣轉好的瞬間，直昇機如願於中午12點完成傷者吊掛，12點17分降落台中清泉崗機場，再將患者後送台中榮總醫院，順利完成此次任務。

南投縣消防局及林業保育署南投分署表示，郡大林道是南投縣攀登南三段的主要路徑，因地震及豪大雨影響，沿途均有零星落石，其中又以18K及1.8K較為嚴重，呼籲民眾近期切勿冒險上山，以免發生意外。

南投縣消防局及林業保育署南投分署救援人員冒險穿越信義鄉郡大林道崩塌區情形。（圖由南投縣消防局提供）

空勤直昇機將南三段受傷的女山友吊掛起來情形。（圖由南投縣消防局提供）

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