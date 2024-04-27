抓準天氣轉好瞬間救人 南三段「骨折女」獲直昇機吊掛就醫
2024/04/27 15:46
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣消防局與空勤直昇機攜手合作，把握今日上午11點左右，天候短暫放晴轉好的空隙機會，直昇機再度升空，終將攀登南三段摔傷骨折的劉姓女山友（57歲）順利吊掛下山，並在台中清泉崗機場降落後，立即將劉女送往醫院治療。
南投縣消防局說，來自北部的劉女與友人共11人，4月20日從花蓮縣瑞穗入山挑戰南三段，預計明（28）日從南投縣信義鄉郡大林道下山，惟來到信義鄉無雙溫泉山域時，劉女因天雨路滑不慎摔落邊坡，造成身體多處骨折，急需送醫救援。
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儘管因鋒面一波接一波到來，今早還一度因雲層太厚，能見度不佳，致直昇機奧援作業受影響，但消防局與林業保育署南投分署組成的4人救援隊，仍先徒步出發展開救援勤務。
不過，因郡大林道1.8K處受餘震及豪雨而出現大規模坍方及落石，若單靠徒步救援至少須多耗時3天以上時間，考量搜救人員及傷者安危，也精準掌握天氣轉好的瞬間，直昇機如願於中午12點完成傷者吊掛，12點17分降落台中清泉崗機場，再將患者後送台中榮總醫院，順利完成此次任務。
南投縣消防局及林業保育署南投分署表示，郡大林道是南投縣攀登南三段的主要路徑，因地震及豪大雨影響，沿途均有零星落石，其中又以18K及1.8K較為嚴重，呼籲民眾近期切勿冒險上山，以免發生意外。