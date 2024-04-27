借不到錢竟對基隆派出所縱火 貨櫃裝卸工人下場曝

朱姓男子借不到錢，欲縱火燒毀南榮路派出所值班台。（資料照）

2024/04/27 16:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕朱姓貨櫃裝卸工人去年間，到基隆市警一分局南榮路派出所借錢遭拒，揚言「我會死給你看」，隨後跑去買汽油返回企圖縱火，被值班警員及時制止。基隆地院依妨害公務執行罪判朱男8月徒刑。

朱姓男子缺錢花用，去年10月17日晚上8時49分，到基隆市警一分局南榮路派出所借錢，被副所長張志忠拒絕，朱男怒嗆「我會死給你看」後離去；朱男離開派出所後，到附近機車行買汽油，裝在1罐寶特瓶內，晚間9點16分重回派出所。

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朱男一進入派出所，一手拿著裝滿汽油的寶特瓶，另一手拿著打火機，開嗆值班的警員邱柏文：「這是汽油啦！」隨即扭開寶特瓶，把瓶內汽油潑灑到值班台上，邱員見狀趕緊上前制止，搶下朱男手上的寶特瓶，派出所內待命員警見狀一擁而上，將朱男壓制在地，搶下寶特瓶與打火機。

檢方勘驗派出所內監視器後，認定朱男拿裝滿汽油的寶特瓶，到派出所欲縱火燒值班台，依觸犯妨害公務執行罪、預備放火燒燬現有人所在之建築物罪、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。

判決指出，朱男僅因向警員借不到錢，就買汽油、打火機至派出所恫嚇縱火，不僅妨害員警執行公務，危害警員性命甚鉅，但審酌朱男坦承犯行，未放火就遭警員制止，未釀成災害，依刑度較重的妨害公務執行罪判處8月徒刑。

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