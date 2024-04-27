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AI擬兒聲太相似騙過7旬翁 警急攔下38萬元

警方協助李姓老翁揭穿AI擬聲詐騙。（記者徐聖倫翻攝）

警方協助李姓老翁揭穿AI擬聲詐騙。（記者徐聖倫翻攝）

2024/04/27 15:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕小心AI擬聲！年過7旬的李姓老翁接到1通兒子的電話，電話那頭稱要買價值38萬元的電腦設備，李翁不疑有他前往銀行準備匯款，被行員查出有異於是報警。警方要求李翁以視訊再確認一次是否為真，而電話那頭的「兒子」卻以手遮鏡頭，但聲音確實極度相似，直到警方出現在視訊畫面中，對方趕緊掛電話，才揭穿這起詐騙。

據悉，李翁退休閒賦在家，前日他被陌生人加LINE，對方自稱是他的兒子，因為手機壞掉所以辦新帳號，由於對方的聲音與兒子太相似，他沒做多想就加入好友。昨上午，李翁又接獲該帳號來電，稱自己要買電腦設備，需要38萬元，向「爸爸」求援，李翁對此也沒多加懷疑，起身前往銀行準備匯錢。

李翁抵達位於新北市三重區三和路四段某銀行，行員聽完李男講述，覺得太詭異，於是先拖住李翁，同時報警。警方趕抵，向李翁表示遇到詐騙機率極高，李翁也照警方指示視訊確認，警方提出的個資問題，電話那頭的「兒子」一一答出，直到警方開啟視訊，對方以手遮鏡頭，又趕緊關鏡頭掛電話，李翁才驚覺被騙。

李翁向警方表示，AI生成兒子的聲音也太相似，以假亂真。三重警分局長黃南山呼籲，「猜猜我是誰」是如今常見的詐騙手法，詐欺集團手法日新月異，以AI聲音生成，佯裝成親朋好友博取信任，再誆稱急需用錢，因此若遇到類似情形，民眾應已舊聯繫管道回撥求證，也可以撥打165反詐騙專線，將有專業人員為您查證是否為詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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