網路詐騙猖獗 家扶調查：近4成兒少遇過、2成受騙

主播張齡予（左）擔任家扶基金會愛心大使，宣導預防網路詐騙，全民一起關注兒少網路安全。（記者吳柏軒攝）

2024/04/26 17:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕網路詐騙猖獗，家扶基金會今（26日）公布調查，包含近4成兒少遇過網路詐騙，其中有20.3%因詐騙失去金錢或外流個資，卻有近3成被詐後不告訴任何人。

家扶社會工作處主任蔡雯瑾表示，警政署統計，去年1到5月網路犯罪概況，詐欺案高達2484件占近4成；而未滿18歲的網路犯罪被害人數則逐年攀升，家扶今年《兒少網路使用經驗調查》回收1萬5千份有效問卷，要了解兒少對網路詐騙的風險管理意識與受害因應經驗。

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根據家扶調查，有近4成兒少遇過網路詐騙，其中，有20.3%更因此失去金錢或個資，但受騙後仍有近3成不會告訴他人，理由包含覺得小事、怕麻煩、想自己處理等；問卷也顯示，約有8成兒少會懷疑網路資訊，但5成不會查證，多數問大人或打165專線；另交叉分析，若有人教導網路防詐知識，實際被詐比例會較低。

家扶執行長周大堯表示，家扶推動428為兒童保護日，至今年已第12年，而最近網路詐騙越來越猖獗，盼全民一起成立「兒保特攻隊」，讓兒少在數位環境仍享有安全。

主播張齡予也擔任家扶愛心大使，今天共同呼籲關注兒少網路安全，她認為，孩子對3C、手遊習以為常，「數位家規」應建立，父母也要與孩子溝通，教導明辨是非，甚至監管手機與IPAD使用等，避免這些詐騙與惡意，潛藏在孩子日常使用的臉書、IG、小紅書跟抖音等社群。

家扶督導鮑智傳更透露，輔導現場有1名兒少阿吉，網路交友遇到對方聽故事陪聊，慢慢建立關係後，對方開始小額借款，直到後續提出高額借貸，甚至威脅要叫「哥哥出來喬」，阿吉妥協匯款，對方還不放過，要求阿吉繳交身分證跟存摺，後經家扶協助陪伴，後續報警處理；認為孩子遇到網路詐騙，會不敢講、怕被罵，家長需提高孩子知能與警覺，更加關心及預防。

家扶社會工作處主任蔡雯瑾公布《兒少網路使用經驗調查》。（記者吳柏軒攝）

家扶基金會發起「預防網路詐騙，全民兒保特攻隊」行動，呼籲社會保護兒少的數位安全，共同杜絕詐騙。（記者吳柏軒攝）

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