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詐團年撈2億爽開保時捷！宜蘭警方溯源破獲 3收押7交保

宜蘭警方破獲詐騙集團，查扣保時捷等名車。（記者王峻祺攝）

宜蘭警方破獲詐騙集團，查扣保時捷等名車。（記者王峻祺攝）

2024/04/26 10:49

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣警察局去年7月獲報一起地下期貨詐騙案，案經8個月溯源，本月聯合新北警力攻破位於新莊區的機房後，當場逮捕張姓主嫌等10人，初估詐騙金額高達2億多元，並查扣保時捷等名車，全案以涉詐欺、組織犯罪防制條例等罪送辦，其中3嫌遭羈押，另7人分別以5萬元交保。

由張姓及周姓兄弟3人為首的詐騙集團，上網招收多名話務機手，職前訓練後，專挑「膽大、心細、臉皮厚」者發送教戰守則，透過電話攬客，以「穩賺不賠」、「線上金融課程」等話術，誘騙民眾上鉤，再提供自製假投資期貨平台App，營造短期大幅獲利假象，當被害人嚐到甜頭再次投入大量資金後，隨即「被登出」，單次最高得手1千多萬元。

據了解，其中1名家住宜蘭的35歲蔡姓被害人，本身從事工程設計，平時有投資習慣，近期因慘賠備感愁煩時，恰巧接到詐團來電，誤信話術加入投資，在成員偽裝的「獲利專家」指導下，一開始就賺到5萬元，隨後陸續向親友借錢投放想要大撈一筆，總計投入700多萬元，未料被「甩鍋斷線」才驚覺遭騙。

警方調查，詐團組織縝密，採企業化經營，成員包括財經專家、電腦工程師，以假亂真期貨指數走勢，並透過後台控盤損益，誘騙被害人上當；對待集團成員則設有獎罰制度，「騙愈多福利愈多」，甚至招待出國旅遊，但當月沒達標6件者，次月會被扣薪5千還要加班，機房內更設有招財神壇，罕見供奉「新台幣」。

宜蘭縣警局刑警大隊大隊長鄭偉豪說明，去年獲報1名蔡姓被害人遭詐騙7百多萬元，經8個多月溯源偵辦，發現詐騙集團在新北市新莊區辦公大樓成立話務機房，以假投資手法詐騙國人牟利，在與新北市政府警察局新莊分局共組專案小組追查後，本月鎖定機房位置，動員近百名警力攻堅破獲。

警方此案共計查獲10嫌，並當場查扣現金、名車、點鈔機、話機及電腦等贓證物，初估被害人恐達百人並遍布全國，詐騙總金額高達2億元以上。

宜蘭縣警局刑大今天也公布「打詐行動專案」成果，總計破獲7個詐騙集團，並逮捕49名犯嫌，查扣不法所得價值新台幣800萬餘元。宜蘭縣警察局長侯東輝呼籲，不要輕信網路任何投資訊息，務必「停、看、聽」，仔細思考是否有不合邏輯之處，或是撥打110報案及165反詐騙專線諮詢。

宜蘭縣警局刑警大隊大隊長鄭偉豪說明地下期貨App詐騙手法。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣警局刑警大隊大隊長鄭偉豪說明地下期貨App詐騙手法。（記者王峻祺攝）

宜蘭警方破獲詐騙集團，查扣不法所得現金。（記者王峻祺攝）

宜蘭警方破獲詐騙集團，查扣不法所得現金。（記者王峻祺攝）

宜蘭警方破獲詐騙集團，查扣作案手機等證物。（記者王峻祺攝）

宜蘭警方破獲詐騙集團，查扣作案手機等證物。（記者王峻祺攝）

詐騙集團設計地下期貨投資程式，透過後台控盤損益誘騙被害人上當。（記者王峻祺翻攝）

詐騙集團設計地下期貨投資程式，透過後台控盤損益誘騙被害人上當。（記者王峻祺翻攝）

詐騙集團自製研發的地下期貨App程式，以短期獲利方式誘騙被害人投資。（記者王峻祺翻攝）

詐騙集團自製研發的地下期貨App程式，以短期獲利方式誘騙被害人投資。（記者王峻祺翻攝）

宜蘭警方北上新北市新莊區攻堅破獲詐騙機房。（記者王峻祺翻攝）

宜蘭警方北上新北市新莊區攻堅破獲詐騙機房。（記者王峻祺翻攝）

詐騙集團內部設有招財神壇，罕見供奉新台幣。（記者王峻祺翻攝）

詐騙集團內部設有招財神壇，罕見供奉新台幣。（記者王峻祺翻攝）

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