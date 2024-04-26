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怕報應！詐騙集團年撈2億元 竟設祭壇盼功德迴向

詐騙集團張姓首腦在機房設招財神壇，要求成員每天參拜，還尋求地基主庇佑，稱「有拜有保庇」又可迴向功德給冤親債主。（記者王峻祺翻攝）

詐騙集團張姓首腦在機房設招財神壇，要求成員每天參拜，還尋求地基主庇佑，稱「有拜有保庇」又可迴向功德給冤親債主。（記者王峻祺翻攝）

2024/04/26 16:53

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣警局破獲年撈2億元的詐騙集團，在機房發現張姓首腦設招財神壇，要求成員每天參拜提升業績，還尋求地基主庇佑，稱「有拜有保庇」又可迴向功德給冤親債主，警方看了搖頭喝斥「怕報應！作賊心虛」，研究台文學者則說明「做盡壞事虔誠參拜也沒用。」

宜蘭警方攻破隱身在新北市新莊區大樓的一處詐騙機房，一連送辦10名犯嫌，其中張姓及周姓兄弟等3名主嫌，在機房設壇求財，擺放招財法器及供奉聚寶盆、元寶和多座咬錢貔貅，更罕見也把新台幣放上神壇，每天焚香敬拜酒水，盼招財神獸等開運法器，能幫忙集團咬錢。

供桌下方還放置寫有「願以此功德迴向地基主，也可迴向自己的冤親債主」的紅紙，要求成員每天上工前後都要虔誠祝禱，祈求地基主保護機房不被查獲；但做盡壞事仍難逃法網制裁，警方直言犯嫌等人就是「作賊心虛」，詐騙別人的血汗錢，怎能心安獲得神明庇佑。

台中教育大學台灣語文學系主任林茂賢也解釋，詐團怕因果報應，除了招財為了心安也參拜地基主，可見詐騙後仍有罪惡感，才會想要迴向被害人並獲得保佑，不過做人要求心安理得，不要貪不義之財，也不能傷天害理，才能心安平安。

宜蘭警方攻破隱身在新北市新莊區大樓的一處詐騙機房，犯嫌在入口處（右側）設置招財神壇，要求成員每天參拜提升業績。（記者王峻祺翻攝）

宜蘭警方攻破隱身在新北市新莊區大樓的一處詐騙機房，犯嫌在入口處（右側）設置招財神壇，要求成員每天參拜提升業績。（記者王峻祺翻攝）

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